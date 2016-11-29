'Çuval olayı'nda adı geçen ABD komutanı Trump'ın Dışişleri Bakanı mı olacak?

ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir ismi Dışişleri Bakanı yapmayı düşünüyor: “Çuval olayı” sırasında Irak’taki ABD güçlerinin komutanı olan David Petraeus.

Birkaç gün öncesine kadar Trump Yönetimi’nde dışişleri bakanı olabilecek isimler arasında Mitt Romney, Newt Gingrich, John Bolton ve Bob Corker gibi isimler geçiyordu.

Ancak CIA’in eski direktörü David Petraeus’un son günlerde bu koltuk için istekli olduğunu açıklamasının ardından bugün dengeler değişti.

Bloomberg’e konuşan ve Trump’ın geçiş ekibinde üst düzey rol oynayan bir yetkili, seçilmiş başkanın bugün emekli general Petraeus ile bir araya geleceğini duyurdu.

2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayı sırasında Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin başında General David Petraeus vardı. General Odierno ise, Petraeus'un emrinde Kuzey Irak'taki Amerikan birliklerinden sorumlu komutandı.

CIA'den skandalla gitti

Petraeus, askeri kariyerini sonlandırıp CIA Başkanı olduğunda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında da Türk yetkililere, "Türkiye'de benim adım çuvalcı general diye çıktı. Oysa çuval emrini ben değil, General Odierno vermişti" dediği basına sızmıştı.

Nitekim çuval olayı sırasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt da, Petraeus için "Çuval geçirme ile Petraeus'un ilgisi yok" açıklaması yapmıştı.

Petraeus 2012’de ise evlilik dışı ilişkisi ortaya çıkınca CIA başkanlığından istifa etmişti.