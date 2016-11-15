Trump'ın kabinesi şekilleniyor

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesinde hazine ve enerji bakanlıkları için değerlendirilen isimler ön plana çıkmaya başladı.

Bloomberg'in haberlerine göre, Donald Trump'ın geçiş ekibi, Hazine Bakanı için eski Goldman Sachs yöneticisi Steve Mnuchin'i tavsiye etti. Trump'ın seçim kampanyasının finans direktörü olan olarak görev yapan Mnuchin, New York merkezli Dune Capital Management'in kurucuları ve üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor.

Hollywood filmlerinin finansörü

Daha önce 17 yıl boyunca finans devi Goldman Sachs'de yöneticilik yapan Mnuchin, ayrıca yüksek profilli Hollywood filmlerini finanse etmesiyle

tanınıyor.

İntihar Timi, Çılgın Max: Öfkeli Yollar ve Keskin Nişancı Mnuchin'in son yıllarda finanse ettiği filmler arasında bulunuyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ve Senatonun onaylaması durumunda Hazine Bakanı olacak Mnuchin'in mücadele etmek zorunda kalacağı en önemli sorunların başında ülkenin giderek artan bütçe açığı ve gelir dağılımı eşitsizliği geliyor.

Ayrıca, Trump'ın Çin'e kur manipülasyonu dolayısıyla uygulamayı taahhüt ettiği yaptırımlar, yeni Hazine Bakanının görev alanına girecek.

Enerji Bakanlığı için 3 isimin adı geçiyor

Associated Press'in haberine göre ise Trump'ın ekibi Enerji Bakanı için üç isim üzerinde duruyor. Bu isimler arasında "Petrol Kralı" olarak bilinen Harold Hamm, North Dakota Cumhuriyetçi Temsilcisi Kevin Cramer ve yatırımcı Robert Grady yer alıyor.

Trump'ın enerji alanındaki planlarının, Obama yönetiminin 8 yıl boyunca yürüttüğü temiz enerji politikalarıyla taban tabana zıt olmasının yeni enerji bakanının işini zorlaştıracağı öngörülüyor. ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı süresince yenilenebilir ve yeşil enerjiye ağırlık vererek, petrol, doğalgaz ve kömür üretiminde kısıtlamalara neden olan düzenlemeleri uygulamaya koymuştu. Trump'ın ise Obama'nın temiz enerji vizyonu kapsamındaki düzenlemelerini değiştirerek, petrol, doğalgaz ve kömür üretiminde kısıtlamaları kaldırması bekleniyor.