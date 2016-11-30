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Dünya

Trump'ın kabinesi şekilleniyor; sağlık ve ulaştırma bakanları belli oldu

ABD'de Dışişleri Bakanlığı için görüşmeler sürüyor

30 Kasım 2016 03:06

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, Kongre Üyesi Tom Price'ı Sağlık Bakanlığına aday gösterecek.

Trump, New York'ta yakın çalışma ekibiyle birlikte yeni kabinesini oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Trump'ın Sağlık Bakanlığı için Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Tom Price'ı aday göstereceği bildirildi.

Açıklamada, Trump'ın Price için, "Tanınmış bir doktor ve sağlık politikalarında uzman." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Price, ilk kez 2004 yılında Georgia eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilmiş daha önce de Georgia eyalet senatosunda siyaset yapmıştı.

Halen Temsilciler Meclisinde Bütçe Komisyonu Başkanı olan Price, Obama yönetimince gerçekleştirilen sağlık reformuna (Obamacare) muhalefetiyle tanınıyor.

 

Ulaştırma Bakanlığı için Chao'nun açıklanması bekleniyor
 

Öte yandan Trump ekibinin bugün Ulaştırma Bakanlığı için de Elaine Chao'nun (63) adını açıklayacağı öğrenildi.

George W. Bush döneminde 8 yıl Çalışma Bakanlığı görevinde bulunan Chao, Tayvan doğumlu bir politikacı ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın eşi.

Trump'ın bakanlık için göstereceği adayların bu görevlere gelebilmeleri için Senato'nun onayını alması gerekiyor.
 

Dışişleri Bakanlığı için görüşmeler sürüyor
 

Trump, Dışişleri Bakanlığı için de bazı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak eski Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı David Petraeus ile görüşen Trump'ın, Cumhuriyetçi Partinin 2012 başkan adayı Mitt Romney ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin ismini de halen masada tuttuğu belirtiliyor.

 

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