Ünlü ekonomistler Acemoğlu ve Üçer: Ankara'nın 'Trump sevinci' yersiz

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu ve GlobalSource Partners'ın Türkiye danışmanı Murat Üçer, Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Acemoğlu ve Üçer, Financial Times'ın (FT) bugünkü sayısıyla birlikte verdiği "Investing in Turkey" (Türkiye'ye Yatırım) adlı ek için "Trump gelişmekte olan bir ekonomide büyümeyi ezebilir mi?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, 'Avrupa'nın Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının yasını tutarken, Türkiye'de ise büyük bir sevinç olduğu' belirtildi.

Acemoğlu ve Üçer, "Bununla birlikte, Ankara'nın coşkusu yersiz olabilir. Zira, Trump'ın başkanlığının Türk ekonomisi üzerindeki etkileri çok vahim olacak" dedi.

Ekonomistler, Türkiye'nin 2007'deki küresel mali krizin ardından yıllık ortalama yüzde 3 ile 3,5 büyüme kaydetmesine karşın, üç açıdan bu büyümenin sağlıksız olduğunu vurguluyor:

2002 ile 2006 yılları arasında ortalama yıllık yüzde 6 olan verimlilik artış hızının sıfıra düşmesi

Büyümenin yatırıma değil bireysel kredilerdeki sürdürülebilir olmayan artışın etkisiyle tüketime dayanması

Ekonomik kurumların 2007'den bu yana zayıflaması.

Türkiye ekonomisi, 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyürken, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,1'lik bir büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte ekonominin küçülebileceği belirtiliyor. Hükümet, 2016 büyüme hedefini yüzde 4,5'tan yüzde 3,2'ye; 2017 için ise yüzde 5'ten yüzde 4,4'e düşürmüştü.

"Türkiye için zaman azalıyor"

Acemoğlu ve Üçer, Trump'ın ekonomi politikalarının iki dayanağının büyük vergi indirimleri ve altyapı harcamaları olacağını belirterek, bu politikaların ABD'deki mali açıklar ile borcu artıracağına, enflasyonu da yükselteceğine dikkat çekti.

Ekonomistlere göre, bunun sonucunda ABD Merkez Bankası Fed faiz artırmak durumunda kalacak ve bu da dünyadaki dolar likiditesini azaltacak.

İkili, "Genel olarak gelişmekte olan ülkelerin, özel olarak da Türkiye'nin küresel ortamda meydana gelen bu değişimler karşısında kendini ayarlaması için az bir zamanı var. Diğer başka etkenler de işin içine girince, Türkiye ekonomisi için zaman azalıyor. Ekonomik büyüme, darbe girişimi öncesinde yavaşlamaya başlamış ve yabancı yatırımcı için belirsizlik artmıştı" yorumunu yaptı.

Ekonomik iyileşme için siyasi kararların alınması gerektiğine dikkat çeken Acemoğlu ve Üçer, Türkiye'nin mali reformlar başlatması, yargı ve ekonomik kurumlar üzerindeki hükümet baskısını hafifletecek adımlar atması ve hem Avrupa hem ABD ile yakınlaşma süreci başlatması gerektiğini ifade etti.