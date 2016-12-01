Trump, Reza Zarrab dosyasının savcısı Bharara ile görüştü

ABD'nin 36. başkanı seçilen Donald Trump, New York Güney Bölgesi Başsavcısı ve aynı zamanda Reza Zarrab dosyasının başında bulunan Preet Bharara, ile görüştü. 17-15 Aralık soruşturmalarının kilit ismi olarak gösterilen Reza Zarrab, ABD'den "kara para aklama, bankacılık sahtekârlığı, ve İran'a yönelik amborgoyu delmekle" suçlanıyor.

Reuters'in haberine göre Trump'ın New York'un en ünlü savcısı Bharara ile kamu yolsuzluğu ve Wall Street'deki dolandırıcılık suçlarıyla ilgili devam eden bazı davalarla ilgili olarak New York'daki Trump Tower'da buluştuğu belirtildi.

Göreve devam etmemi istedi

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bharara, Trump'ın kendisini şimdiye kadarki başarılarından ötürü kutladığını ve aynı özveri ile görevine devam etmesini rica ettiğini söyledi. Savcı Bharara, Trump'ın bu teklifine olumlu yanıt verdiğini de belirtti.

Geçen hafta New York Post gazetesinde çıkan bir haberde Trump'ın ABD'nin tanınmış ceza avukatı Marc L. Mukasey'i Bharara'nın yerine atamak istediğine dair bir iddia yer almıştı.



Göreve 2009 yılında Demokrat başkan Barack Obama tarafından getirilen Preet Bharara'nın görev süresi içinde pek çok suçun açığa çıkarılması ve cezalandırılması konusunda üstün bir performans göstermesi nedeniyle Trump'ın dikkatini çektiği düşünülüyor.



Önemli isimleri yargı önüne çıkardı

Bharara'nın aralarında siyasi yolsuzluk suçlamalarının da bulunduğu pek çok davada başarılı sonuçlar elde etmesi başsavcının Cumhuriyetçi kanat içinde de popülerleşmesine neden oldu. Bharara'nın yargı önüne taşıdığı isimler arasında eski Kongre sözcüsü Sheldon Silver ve eski Demokrat Senato üyesi Dean Skelos bulunuyor.

Bharara, seçimlerden önce kendisine "Yeni başkan eğer Cumhuriyetçi olursa onunla da aynı şevkle çalışır mısınız?" sorusuna "Ben mesleğimi seviyorum, hangi başkan göreve gelirse gelsin onunla çalışmaktan gurur duyarım. Ofiste çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" cevabını vermişti.



Zarrab davası 1 yıl ertelendi

Reza Zarrab'ın davası, 16 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Erdoğan'ın 'FETÖ ağırladı' dediği Bharara'nın Türkiye'ye hiç gelmediği ortaya çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reza Zarrab'ın Miami'de gözaltına alınıp yargılanmak üzere New York'a getirilmesi ile birlikte Türkiye'nin de yakında takip ettiği isimler arasına giren Bhara hakkında "Savcı Bharara da, Hakim Richard Berman da Türkiye'de daha önce FETÖ tarafından ağırlanmış isimler" iddiasında bulunmuştu. Erdoğan'ın iddiasını yanıtlayan ve Türkiye'ye gelmediğini aktaran Bharara şu açıklamayı yapmıştı.

"Benim Gülen takipçisi olduğum iddialarına kadar, Gülen adını hiç duymamıştım, Google'dan baktım. Hatırlarsınız birkaç ay önce Türkiye'de darbe girişimi oldu. Geçen hafta, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim adımı vererek, beni Türkiye'de darbe girişiminde bulunanlarla yiyip içmekle suçladı. Bu girişim yüzlerce kişinin de ölümüne yol açtı. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu duyarım ama hayatımda Türkiye'ye ayak basmışlığım bile yok"