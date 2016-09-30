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Dünya

Trump'a göre Google, Clinton aleyhindeki haberleri sansürlüyor!

"Google anketi, ülke çapında bizi 2 puan önde gösteriyor, üstelik Google aramalarında Hillary Clinton aleyhindeki haberlerin bastırılmasına rağmen"

30 Eylül 2016 21:30

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık adayı Donald Trump, Winsconsin'de yaptığı konuşmada Hillary Clinton aleyhindeki yazıların ve haberlerin sansürlendiği iddiasıyla Google’ı eleştirdi.

8 Kasım'da ABD'de düzenlenecek olan başkanlık seçimi öncesi gerilim giderek artıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, geride bıraktığımız gün yaptığı ve yaklaşık 3 saat süren konuşmasında Google’ın ayrımcılık yaptığını iddia etti. Trump’a göre, Google, Hillary Clinton'ın aleyhindeki arama sonuçlarını listelemiyor. Trump'ın Google ve Clinton hakkındaki iddiasını böyle dile getirdi:

“Yeni bir anket türü ortaya çıktı, Google anketi, ülke çapında bizi 2 puan önde gösteriyor, üstelik Google aramalarında Hillary Clinton aleyhindeki haberlerin bastırılmasına rağmen. Çok ilginç, değil mi?”

 

Google tarafından yalanlanmıştı

 

Donald Trump, aynı ifadeleri geçtiğimiz aylarda da dile getirmişti fakat bu iddialar Google tarafından yalanlanmıştı. Söz konusu iddiaya göre; Bing ve Yahoo gibi arama motorlarına “Hillary Cliton Cri...” yazıldığında ilk sonuç olarak Hillary Clinton Crimes (suçları) çıkıyor. Fakat aynı şekilde Google'da aratıldığında “crime reform (suç reformu), crisis (kriz), crime bill 1994” gibi sonuçlar çıkıyor. Yani Yahoo ve Bing'teki gibi “Hillary Clinton Crimes” sonucu çıkmıyor.

Trump da buradan hareketle Google'ın, Hillary Clinton aleyhindeki yazı ve haberlerin gizlendiğini iddia ediyor.

Durumun ortaya çıkmasının ardından Google bu açığı kapattı. Yani Google'da Hillary Clinton Cri araması yapılınca hiçbir otomatik tahmin çıkmıyor. Google, söz konusu iddiayı şu şekilde yalanlamıştı:

“Google otomatik doldurma sistemi, hiçbir adayı veya olayı kayırmıyor. Bu iddiayı yapanlar basit bir şekilde sistemin nasıl çalıştığını yanlış anlamış. Otomatik doldurma algoritmamız, bir kişinin adıyla birlikte anılan küçük düşürücü ve saldırgan ifadeleri tahmin etmez. Tahminler genellikle popüler aramalara göre yapılıyor.”

 

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