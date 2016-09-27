TV açık oturumunda kozlarını paylaşan Clinton ve Trump'ın atışmasında neler oldu?

ABD'de Başkan Adayları Hillary Clinton ve Donald Trump, ilk televizyon tartışmalarında istihdam, ırklar arası ilişkiler ve Irak Savaşı konularını hararetli bir şekilde ele aldılar.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump istihdamın "ülkeden kaçtığını" söyledi ve ticaret anlaşmalarını sorumlu tuttu.

Demokrat rakibi Hillary Clinton ise yatırımı arttırmayı taahhüt etti ve 10 milyon kişiye istihdam yaratma sözü verdi.

Kamuoyu yoklamalarının başa baş geçeceğini söylediği seçim yarışı öncesi New York'ta yapılan tartışmanın, 100 milyon izleyiciyle televizyon tarihinde en çok izlenen tartışma olduğu söyleniyor.

Trump tartışmada ABD ekonomisini tanımlarken, "Büyük ve şişman bir balonuz" dedi ve Clinton'ı "sadece konuşup, bir şey yapmamakla" suçladı.

Trump, tartışmanın moderatörü Lester Holt'un, vergi kayıtlarını açıklamaması gündeme getirmesiyle savunmaya geçti.

Clinton vergi ödememenin "askerler için sıfır para" ve gaziler, okullar ve sağlık için kaynak olmaması anlamına geldiğini vurguladı.

Ancak Trump, Clinton özel elektronik postalarıyla ilgili soruşturma sırasında silinen 33 bin elektronik postayı açıklarsa, kendisinin de vergi kayıtlarını açıklayacağını söyledi. Tartışmanın diğer öne çıkan noktalarında;

Tartışmada akılda kalan anlardan biri de Clinton'ın, Trump'ın uzun süredir savunup iki hafta önce vazgeçtiği Başkan Barack Obama'nın ABD dışında doğduğu iddiasını gündeme getirmesi oldu.

Clinton "Irkçı faaliyetlerde bulunma konusunda uzun bir sabıkası var." dedi ve bunun ilk Afrika kökenli Amerikan başkanına yönelik "çok incitici" bir yalan olduğnu söyledi.

Trump bu konudaki duruşunda yaptığı değişiklik sorulduğunda ise daha büyük, daha önemli konulara odaklanmak istediğini savundu.

Clinton ayrıca Trump'un Rusya lideri Vladimir Putin'i övmesini eleştirdi ve elektronik postalarını Trump'ın bulmasını istedi.

Kısmen iki adayın çok farklı tarzı nedeniyle tartışma, seçim kampanyasında en çok beklenen etkinlik oldu.

Adaylar geçen hata Tulsa, Oklahoma ve Charlotte, Kuzey Carolina'da polislerin siyahları vurması ve bu olayları izleyen protesto gösterilerine odaklanmıştı.

Tartışma, 8 Kasım'daki oylama öncesi adaylar arasında yapılacak üç televizyon tartışmasından biriydi.