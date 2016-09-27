Trump- Clinton düellosunda sosyal medya yarışını kim kazandı?

ABD'nin yeni başkanının belirleneceği seçime 6 hafta kala merakla beklenen tartışma gerçekleşti. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, ABD başkanlık seçimi için canlı yayında kozlarını paylaştı. ABD basınında yer alan anketlerde tartışmanın kazananı Clinton olarak gösterilse de sosyal medyaya damgasını Trump vurdu.

Twitter'ın yayınladığı rakamlara göre, dün geceki tarışma ile ilgili atılan tweetlerin yüzde 62'si Trump'tan bahsederken Clinton yüzde 38'de kaldı.

Ancak bir dönemin 'reality star'ı Trump'ın (Trump, 2004 – 2015 yıllar arasında The Apprentice isimli reality show programının sunuculuğunu üstlenmişti) sosyal medyadaki bu üstünlüğü sanılanın aksine başkanlık yaroında Trump'ın öne geçireceğe benzemiyor.

Zira, tartışmada birbirinden ilginç ve tepki çeken argümanlar sunan, rakibi Clinton tarafından ırkçı ve seksist olarak nitelendirilen Trump ile ilgili yapılan paylaşımların önemli bir bölümü Trump eleştirisi ve Demoktar'larınb adayını ti'ye alır minvalde.

Facebook'ta ezici çoğunluk Trump'ta

Facebook'ta da ezici üstünlük Trump'taydı. Facebook'ta konu ile ilgili paylaşım yapanların yüzde 79'u Trump'tan bahsetti. Clinton ise yüzde 21'de kaldı.

CNN "Kazanan Clinton" dedi

CNN International'In yaptığı ankete göre gecenin kazananı Clinton oldu. CNN'in anketinde tartılanın kazanını kim oldu sorusu yöneltildi. Ezici çoğunluk (yüzde 62) Clinton derken Trump kazandı diyenler yüzde 27'de kaldı.

Gazetecilerden internet parası istendi

Gecenin en tartışmalı konularından biri de tartışmayı takip eden gazetecilerin wi-fi'larının kesilmesi oldu. Düelloyu takip eden gazetecilerden interneti kullanmaları karşılığında 200 dolar (yaklaşık 600 TL) talep edildi.

Trump burnunu çekti sosyal medya yıkıldı

Trump'ın burnunu çekmesi de en çok konuşulan konulardan biriydi. Sosyal medyada Clinton'ın geçtiğimiz haftalarda geçirdiği hastalığı hatırlatan kullanıcılar "hasta olan Trump neden Trump burnunu çekiyor" yorumları yaptı.

İnterneti karıştırdı

Gece ile ilgili sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri Trump'ın internet ile 'siber'i karıştırdığı an oldu. Clinton'un ABD'ye yönelik siber saldırılarda Rusya'nın parmağı olabileceği açıklamasına karşı "bu tip saldırılar evinde oturan herhangi bir 180 kiloluk hacker tarafından yapılabilir" ifadelerini kullanan Trunmp, internet kelimesi yerine cyber'i (siber) kullandı. Bu anı kaçırmayan Twitter kullanıcıları, Trump'ı ti'ye alan paylaşımlarda bulundu.

Mikrofonunu beğenmedi

Tarışmada bekleneni veremeyen Trump, New York'taki Hofstra Üniversitesi'nde gerçekleşen düellonun ardından gazetecilere verdiği açıklamada kendisine bozuk mikrofon verildiğini bunun da bilinçli bir hamle olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen düello Kasım ayında yapılacak olan seçimden önce gerçekleşecek 3 tartışmadan ilkiydi.

Seçim 8 Kasım'da

ABD'nin 58'inci Başkanının belirleneceği seçimler 8 Kasım 2016'da gerçekleştirilecek. Bu seçimin kazananı 2 dönem başkanlık yaptığı için seçimlere katılamayan Obama'dan koltuğu 2017'de devralacak.