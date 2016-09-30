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BBC Türkçe

Trump'a Küba ambargosunu ihlal suçlaması

Hillary Clinton: Bu cevaplamaları gereken bir şey; eğer söylendiği gibi olmuşsa Amerikan yasaları ihlal edilmiş

30 Eylül 2016 09:33

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Hillary Clinton, Newsweek dergisinde yer alan haberin ardından, Cumhuriyetçi Partili rakibi Donald Trump'ı Küba'ya ambargo koyan yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Newsweek'in haberinde Trump'ın şirketinin Küba'na gizlice iş yaptığı ve Amerikan ambargosunu deldiği belirtildi.

Habere göre şirket, 1998 yılında Küba'da 68 bin dolar harcadı.

Sözcüsü Kellyanne Conway, paranın ödenmediğini ve Trump'ın Küba'yla anlaşmalara karşı olduğunu söyledi.

Trump ayrıca daha önce birçok kez Küba'ya yatırım yapma önerilerini reddettiğini söylemişti.

Newsweek'in haberinde Trump'ın şirketinin, Küba'ya para transferini yasal göstermek için bir Amerikan danışmanlık şirketini kullandığı belirtildi.

Clinton "Ülkemizde yasalar var ve Trump'ın Küba piyasasına girme çabaları, iş çıkarlarını ABD yasalarının önünde tutması, şahsi çıkarlarını ABD'nin yasaları, değerleri ve politikalarının önüne geçirdiğini gösteriyor." dedi.

Trump'a destek veren Küba kökenli Amerikalı Senatör Marco Rubio da "Bu, cevaplamaları gereken bir şey. Eğer söylendiği gibi olmuşsa Amerikan yasaları ihlal edilmiş." dedi.

Newsweek'in şirket kayıtları ve Trump'ın eski yöneticileriyle söyleşilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın şirketinin Havana'daki iş fırsatlarını araştırması için bir danışmanlık şirketini gönderdiği belhirtiliyor.

Newsweek, Trump'ın üst düzey yetkililerinin geziyi, bir Katolik yardım kuruluşuyla ilgili gibi göstererek yanlarındaki nakit parayı sakladıklarını söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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