USA Today 34 yıllık geleneğini bozdu: Trump, ABD Başkanlığı için uygun değil

Yayın hayatına başladığından bu yana ABD başkanlık seçimlerinde taraf tutmayan USA Today gazetesi, 34 yıllık geleneğini yıktı. USA Today Yayın Kurulu, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a karşı yarışan Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın, "ABD Başkanlığı için uygun biri olmadığını" açıkladı.

Sputnik'in çevirisine göre, gazetenin yayın kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yayın hayatımız boyunca başkanlık seçimlerinde taraf tutmadık. Bunun yerine, önemli konular hakkındaki görüşlerimizi okurlarla paylaştık. Ancak bu yılki başkanlık seçimlerinde, sorun aralarında önemli ideolojik farklılıklar bulunan iki parti adayı ile ilgili değil. Bu seçimlerde, adaylardan bir, Cumhuriyetçi Partili aday Donald Trump'ın ABD Başkanlığı için uygun kişi olmadığına Yayın Kurulu olarak oybirliğiyle karar verdik."

Yaklaşık 15 ay önce ABD Başkanlığı için adaylığını açıkladığı zamandan, iki gün önce rakibi Hillary Clinton ile yaptığı "Başkanlık Tartışması'na kadar geçen süre içinde Trump'ın ABD'nin gerek duyduğu başkanlık için mizacı, bilgisi, dürüstlüğü olmadığını defalarca sergilediğini savunan USA Today Yayın Kurulu'nun ı açıklamasında 'Trump, kayıtsız kalma ya da cehalet yüzünden 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana, tüm başkanlar tarafından tapılan temel taahhütlere ihanet etti. Bu taahhütler, NATO müttefiki ülkelere koşulsuz destek, Rusya'nın saldırgan tavrına kararlıca karşı durmak ve ABD'nin borçlarını iyileştirme gibi konularda mutlak kesinlik içermektedir. Ancak Trump, otoriter liderlere karşı hayranlığı ve anayasal korumalara karşı aldırışsızlığını birçok kez dile getirdi" görüşlerine yer verildi.

USA Today Yayın Kurulu, Trump'ın tutarsız, dış politika konusunda bilgisiz, saldırgan ve uyumsuz, göçmelere ve Müslümanlara karşı ön yargılı, iş hayatının karanlıklarla dolu olduğunu savundu.