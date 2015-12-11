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Doğan Grubu Trump Towers'ın adını mı değiştirecek?

ABD'de başkan aday adayı olan Donald Trump, "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" demişti

11 Aralık 2015 11:46

Trump Towers Genel Müdürü Bülent Kural, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adaylarından Donald Trump'ın "Müslümanların ABD'ye alınmaması" çağrısına ilişkin, "Müslümanlara karşı ayrımcılık niteliği taşıyan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve kınıyoruz" dedi. Kural, "Bu tepkimiz, Trump ailesine doğrudan doğruya zamanında iletilmiş bulunmaktadır. Trump markası ile olan ilişkimizin hukuki boyutunu değerlendiriyoruz" diye konuştu. Bugün gazetesi dün Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a "Trump Towers"ın adını değiştirme çağrısı yapmıştı.

Trump Towers açıklamasında görüşlerine yer verilen Genel Müdür Kural, Donald Trump'ın son yaptığı bazı açıklamalarla tüm İslam dünyasını olduğu gibi halkının yüzde 99'u Müslüman olan Türk milletini de rencide edici ifadeler kullandığını vurguladı.

Kural, şunları kaydetti:

Donald Trump"Müslümanlara karşı ayrımcılık niteliği taşıyan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu gibi beyanlar, bir barış ve hoşgörü dini olan İslamiyet'i hiç anlamamış veya küçük siyasi hesaplarla yüce dinimizi istismar yoluna gitmiş bir zihniyetin ürünü olmaktan öte başka bir değer taşıyamaz. Bu tepkimiz, Trump ailesine doğrudan doğruya zamanında iletilmiş bulunmaktadır. Trump markası ile olan ilişkimizin hukuki boyutunu değerlendiriyoruz."

Bugün gazetesi dün Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a "Trump Towers"ın adını değiştirme çağrısı yapmıştı.

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