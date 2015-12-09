"Donald Trump'ın Birleşik Krallık'a girişini engelleyin!" kampanyası

"Müslümanlar ABD'ye alınmasın" şeklindeki sözleriyle büyük tepki çeken, Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık yarışındaki adaylarından biri olan ABD'li iş adamı Donald Trump'ın Birleşik Krallık'a girişinin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya, 200 binden fazla kişiden destek buldu. Birleşik Krallık yasaları gereği 100 bin’den fazla destekçi toplayan her kampanya, parlamentoda otomatik olarak tartışılıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren iş adamı Donald Trump’ın “radikal görüşleri nedeniyle İngiltere’ye girişinin yasaklanması” yönünde başlatılan imza kampanyası 200 bin’den fazla destekçi buldu. İmza kampanyasının gördüğü bu büyük destek, konunun parlamentoda tartışılmasını zorunlu hale getirdi.

Yüzlerce kişinin ülkeye girişi yasaklandı

İçişleri Bakanlığı’nın “kabul edilemez davranışlar ve radikalleşmenin dışlanması” konulu yönetmelik kapsamında zararlı görüşlere sahip olduğuna kanaat getirdiği yabancıların ülkeye girişini engelleme hakkına sahip olduğunun altını çizen uzmanlar, konunun parlamentoya taşınmasının ardından Trump’ın ülkeye girişinin yasaklanmasının ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanı Theresa May’in geçmişte radikal, ayrılıkçı ve nefret içeren görüşlere sahip olduğuna karar verilen yüzlerce kişinin ülkeye girişini yasakladığı biliniyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi imza kampanyasının parlamentoda tartışılmasını mümkün kılacak destekçi sayısına ulaşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, milyarder işadamının Birleşik Krallık’ı ziyaret etmek gibi bir planından haberdar olmadıklarını ve bu nedenle “ülkeye girişini yasaklamakla ilgili tüm tartışmaların varsayıma dayalı olduğunu” söyledi.

Dünyanın dört bir yanından Trump'a tepki





Cumhuriyetçi Partili Başkan aday adayı Donald Trump'ın, Müslümanların ABD’ye girişinin geçici olarak yasaklamasını istediğini açıklaması, hem ABD içinde hem de uluslararası camiada büyük tepki toplamıştı.

Trump aynı konuşmada İngiltere’nin başkenti Londra’nın bazı bölgelerinin “aşırı derecede radikalleştiğini” ve bu bölgelere girerken polis memurlarının bile korktuğunu da dile getirmişti. Bu iddia İngiltere’de büyük tepki toplamış, Metropolitan Polis teşkilatı Donald Trump’ı “gerçekleri görebilmesi için” Londra’ya davet etmişti.

Başbakan David Cameron’dan Harry Potter yazarı J. K Rowling’e kadar birçok kişi de Trump’ın İngiltere ile ilgili iddialarını kınamıştı.



Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da tartışmalara katılmış ve Trump’ın iddialarının tamamen “saçmalık” olduğunu söyledikten sonra “Hem New York’ta hem de Londra’da suç oranı düzenli olarak düşüyor. Benim New York’un bazı bölgelerine girmekten kaçınmamın tek nedeni Trump’a rastlama olasılığı” demişti.