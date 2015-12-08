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Dünya
Deutsche Welle

Beyaz Saray'dan Trump'ın önerisine kınama

Beyaz Saray, Donald Trump'ın Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması çağrısını kınadı. ABD'li Müslümanlar da ülkede din özgürlüğünün tehlikeye atıldığını öne sürdü.

08 Aralık 2015 11:29


Anketlerde önde giden Donald Trump, Müslümanlarla ilgili önerisini yayınladığı bir basın açıklamasında dile getirdi. Kaliforniya eyaletinde 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya dikkat çeken Trump, saldırıya ilişkin ayrıntılar netleşene kadar ülkeye Müslümanların girişine izin verilmemesini talep etti.

'Yalnızca cihada inanıyorlar'

Kamuoyu araştırmalarında Müslümanların büyük kısmının ABD'ye olan nefretini dile getirdiğine dikkat çeken Trump, "Bu nefret nereden kaynaklanıyor, nedeni nedir? Bunu bulmak zorundayız" dedi. Donald Trump, "Bu tehdit devam ettiği sürece ülkemiz yalnızca cihada inanan insanların korkunç saldırılarının kurbanı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray kınadı

Beyaz Saray Trump'ın önerisini kınadı. ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes, "Trump'ın ifadeleri değerlerimize tamamen ters düşmektedir" dedi. Obama'nın sözcüsü Josh Earnest, Trump'ın halkın korkularıyla oynadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'de devam eden başkan adaylığı yarışında Trump'ın rakiplerinden Jeb Bush ve Marco Rubio da Trump'ı sözlerinden ötürü eleştirdi.

ABD'li Müslümanların tepkisi

ABD'de Müslümanları temsil eden önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, siyasi hesapların ülkede din özgürlüğünü tehlikeye attığını söyledi. Awad, "IŞİD ABD'deki din özgürlüğüne çomak sokmak istiyor. Seçim kampanyası yürüten birçok siyasetçi de bu oyuna geliyor" dedi. ABD'de nüfusun yüzde 1'i Müslüman.

FBI: Terör eylemi

Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino kentinde geçen hafta engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlenen saldırıda yaşları 26 ile 60 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 21 kişi de yaralanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırının bir terör eylemi olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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