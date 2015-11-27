Donald Trump, engelli muhabirle alay etti!

ABD’de 2016 yapılacak başkanlık seçiminde aday adayı olan iş adamı Donald Trump, New York Times’ın engelli muhabiriyle alay etti.

Trump, Güney Carolina’daki seçim konuşmasında, “konjenital eklem sendromu” bulunan New York Times muhabiri Serge Kovaleski’yle alay etti.

Konuşmasında, Kovaleski’den önce “iyi bir muhabir” diye bahseden Trump, daha sonra “Şimdi, bu zavallı adamı görmelisiniz…” diyerek muhabirin hareketlerini ve konuşmasını taklit etti.

New York Times: Çok çirkin

Trump’ın eylemiyle ilgili ABD medyasına açıklama yapan New York Times, Trump’ın eylemini “çok çirkin” olarak niteledi. Açıklamada, “Trump’ın muhabirlerimizden birinin görünüşüyle alay etmesini çok çirkin buluyoruz” ifadesi kullanıldı.

Donald Trump'ın muhabir ile dalga geçtiği video şu şekilde: