T24 LogoT24 Logo
Dünya

Donald Trump, engelli muhabirle alay etti!

Trump, ABD'de 2016'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yarışıyor

27 Kasım 2015 10:19

ABD’de 2016 yapılacak başkanlık seçiminde aday adayı olan iş adamı Donald Trump, New York Times’ın engelli muhabiriyle alay etti.

Trump, Güney Carolina’daki seçim konuşmasında, “konjenital eklem sendromu” bulunan New York Times muhabiri Serge Kovaleski’yle alay etti.

 Konuşmasında, Kovaleski’den önce “iyi bir muhabir” diye bahseden Trump, daha sonra “Şimdi, bu zavallı adamı görmelisiniz…” diyerek muhabirin hareketlerini ve konuşmasını taklit etti.

 

New York Times: Çok çirkin

 

Trump’ın eylemiyle ilgili ABD medyasına açıklama yapan New York Times, Trump’ın eylemini “çok çirkin” olarak niteledi. Açıklamada, “Trump’ın muhabirlerimizden birinin görünüşüyle alay etmesini çok çirkin buluyoruz” ifadesi kullanıldı.

 

Donald Trump'ın muhabir ile dalga geçtiği video şu şekilde:

 

ETİKETLER

donald trumpnew york timesserge kovaleskimuhabiralaydalga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24