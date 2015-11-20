Trump'un "Müslümanlar kayıt altına alınsın" önerisi tepki çekti

İlk tepki Trump'un rakibi Demokrat Parti'li başkan adayı Hillary Clinton'dan
eldi.
Twitter mesajında, "Bunlar şoke edici sözler" ifadesini kullanan Clinton, "Ülkeyi
yönetmeye talip olan herkes bunları kınamalı" diye yazdı.
Geçtiğimiz perşembe günü Ioawa Eyaleti'nde partisi tarafından düzenlenen bir etkinliğe
katılan Trump, burada kendisine yöneltilen "Müslümanların kayıt altına alınmasını
destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle bunu uygulamak isterim.
Kesinlikle" diye yanıt vermişti. Trump, Müslümanların sadece camilerde değil, değişik
ortamlarda da kayıt altına alınabileceğini söylemişti.
Cumhuriyetçiler Paris'teki saldırıların ardından Müslümanlara ve Suriyeli sığınmacılara
yönelik söylemlerini hissedilir derecede sertleştirdi. Aynı partinin diğer başkan aday
adayı Ben Carson da sığınmacılara "kuduz köpekler" benzetmesinde bulunmuştu.
Perşembe günü katıldığı bir toplantıda, mülteciler konusunda konuşurken, "Şayet
kuduz bir köpek komşundan çıkarak kapına dayanırsa o köpek hakkında muhtemelen
iyi şeyler düşünmezsin. Ve muhtemelen çocuklarını ondan uzak tutarsın" sözlerini sarf
eden Carson'un bu sözleri de tepkiyle karşılanmıştı.