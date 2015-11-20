Trump'un "Müslümanlar kayıt altına alınsın" önerisi tepki çekti

İlk tepki Trump'un rakibi Demokrat Parti'li başkan adayı Hillary Clinton'dan

eldi.

Twitter mesajında, "Bunlar şoke edici sözler" ifadesini kullanan Clinton, "Ülkeyi

yönetmeye talip olan herkes bunları kınamalı" diye yazdı.

Geçtiğimiz perşembe günü Ioawa Eyaleti'nde partisi tarafından düzenlenen bir etkinliğe

katılan Trump, burada kendisine yöneltilen "Müslümanların kayıt altına alınmasını

destekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle bunu uygulamak isterim.

Kesinlikle" diye yanıt vermişti. Trump, Müslümanların sadece camilerde değil, değişik

ortamlarda da kayıt altına alınabileceğini söylemişti.

Cumhuriyetçiler Paris'teki saldırıların ardından Müslümanlara ve Suriyeli sığınmacılara

yönelik söylemlerini hissedilir derecede sertleştirdi. Aynı partinin diğer başkan aday

adayı Ben Carson da sığınmacılara "kuduz köpekler" benzetmesinde bulunmuştu.

Perşembe günü katıldığı bir toplantıda, mülteciler konusunda konuşurken, "Şayet

kuduz bir köpek komşundan çıkarak kapına dayanırsa o köpek hakkında muhtemelen

iyi şeyler düşünmezsin. Ve muhtemelen çocuklarını ondan uzak tutarsın" sözlerini sarf

eden Carson'un bu sözleri de tepkiyle karşılanmıştı.