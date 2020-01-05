Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından Tahran'dan gelen 'intikam' açıklamalarına yanıt verdi. Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı. Trump, İran'ı 'çok sert ve hızlıca' vuracakları tehditinde bulundu.

ABD'nin Süleymani'yi öldürmesi ardından Washington-Tahran arasında gerilim sürüyor. İran cephesinden 'intikam' vurgulu mesajlar gelirken ABD Başkanı Trump, Twitter'dan tepki verdi. Trump'ta 52 hedef belirlendiğini, hedeflerin arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı. Trump, "İran ve hedefler çok hızlı ve çok sert vurulacak. "

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Trump'ın mesajının tamamı şöyle: "İran, bir ABD'li'yi öldüren ve birçok kişiyi kötü şekilde yaralayan, hayatını boyunca öldürdüğü insanları saymıyorum bile, terörist liderlerini öldürmemizin ardından intikam almak amacıyla bazı ABD mülklerini hedef almak konusunda çok cesurca konuşuyor. O Büyükelçiliğimize zaten saldırıyordu ve başka bölgeleri vurmayı planlıyordu. İran yıllardır problem dışında bir şey değildi. Bu UYARIYI yapayım; İran herhangi bir ABD'liyi ya da ABD mülkünü vurursa 52 hedef belirledik (İran'ın yıllar önce rehin aldığı 52 ABD'liyi temsil ediyor), hedeflerin bazıları İran ve İran kültürü için çok yüksek seviye, önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi ÇOK HIZLI VE ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE VURULACAK. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

52 rehin olayı neydi? 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı. Eylemciler 52 ABD'liyi tam 444 gün rehin aldı. İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi. Olay Tahran ve Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına yol açtı. Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı

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