Trans Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim'de polis ablukası!

İstanbul Valiliği'nin 'güvenliği' gerekçe göstererek Trans Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasının ardından polis bugün yapılması planlanan yürüyüş için Taksim Meydanı'nı abluka altına aldı.

Onur Haftası Komisyonu, 19 Haziran Pazar günü Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılacağını açıklamasının ardından Müslüman Anadolu Gençliği ve Alperen Ocakları'ndan tehdit içerikli açıklamaları gelmişti.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği 'güvenliği' gerekçe göstererek iki pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşler için Taksim Meydanı'nın yasaklandığını duyurmuştu. Tehditlere rağmen 19 ve 26 Haziran tarihlerin yürüyüşleri yapacaklarını duyuran LGBTİ örgütleri Taksim'i yasaklayan valilikten izin istenilmediği belirtmiş, yürüyüş çağrısı yapmıştı.

ABD'deki LGBT gece mekanında öldürülen

49 kişiden sonra Türkiye'de peşi sıra tehditler

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando’daki Pulse adlı bir LGBT gece kulübünde 12 Haziran Pazar günü düzenlenen ve 49 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından İstanbul’da bu ve bir sonraki hafta pazar günleri yapılacak onur yürüyüşlerine yönelik Müslüman Anadolu Gençliği adlı bir grup da tehditlerde bulunmuştu.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, düzenlediği basın toplantısında, tehdit içeren "Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Valilik tehdit edilen LGBTİ'lilerin yürüyüşünü 'güvenlik' gerekçesiyle yasakladı

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Pazar günü yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılacak olan LGBT(Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, güvenliği gerekçe göstererek "Anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir" ifadesini kullandı.

Onur Haftası Komisyonu: Biz izin istemedik ki!

LGBTİ örgütleri, 19-26 Haziran tarihleri arasındaki Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nün tehditlere ve İstanbul Valiliği'nden gelen yasağa rağmen gerçekleşeceğini açıkladı. Yürüyüşü düzenleyen Onur Haftası Komisyonu'ndan Ebru Kırancı ve Ejder Narsap, tehditlere rağmen yürüyüşün gerçekleşeceğini ifade etti. Trans Onur Yürüyüşü için valilikten izin istemediklerini ifade eden Ebru Kırancı, yürüyüşün 7 yıldır izinsiz yapıldığını söyledi. Kırancı, "Ramazan ayı dolayısıyla bizden saygı bekliyorlarsa onlar da bizlerin yaşam hakkına saygılı olacak ve barışçıl yürüyüşümüze izin verecekler. Devlet bizi korumak zorunda” şeklinde konuştu.

Taksim'de polis ablukası

İstiklal Caddesi’nde yapılması planlanan Trans Yürüyüşü öncesi İstanbul Valiliği'nin 'güvenlik' Taksim Meydanı yine kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresi ile İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklara polis bariyerleri yerleştirildi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Taksim Meydanı’nda Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi bariyerler ile kapatıldı.

Çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği Taksim Meydanı’nın çeşitli yerlerine TOMA’lar da konuşlandırıldı.