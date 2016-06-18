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Kültür-Sanat

Sel Yayıncılık’tan, Onur Haftası’na özel yüzde 45 indirim

Kitaplar 1 Temmuz’a kadar indirimle satılacak

18 Haziran 2016 00:36

Sel Yayıncılık, Onur Haftası’nda LGBT Kitaplığı, Queer Düş’ün Serisi ve Kadın Kitaplığı kitaplarında indirim yaptı.

Bianet'in haberine göre, üç senedir Onur Haftası’na özel indirim kampanyaları düzenleyen Sel Yayıncılık’ın kadın ve LGBTİ kitapları, 1 Temmuz’a kadar İdefix üzerinden yüzde 45 indirimle satılıyor.

İndirim kapsamında Aras Güngör’ün Öteki Erkekler, Ahmet Güneş’in Göğe Kuşak Lazım, Leman Sevda Darıcıoğlu’nun derlediği Queer Temaşa, Sherry Wolf’un Cinsellik ve Sosyalizm, Ayşegül Altınay’ın İşte Böyle Güzelim, Hugh Stevens’ın Gey ve Lezbiyen Yazımı gibi kitapları bulunuyor.

Onur Haftası kampanyasındaki kitapların tamamını görmek için tıklayın.

 

 

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