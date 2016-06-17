Onur Yürüyüşleri için hashtag kampanyası: #aşkkazanacak

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yönelik tehditlere karşı sosyal medyada #aşkkazanacak hashtag kampanyası başlattı.

SPoD’un mesajı şöyle:

“24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’na günler kala, karşı karşıya kaldığımız ve aslında hep yanı başımızda olan ve açıkça ifade edilen tehditlere göğüs gerebilmek için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bizler, mücadelemize her gün aşkla devam ederken, bugün, bizi nefret söylemiyle ve tehditlerle yıldırmaya çalışanlar karşısında sizlerin bizimle yan yana, omuz omuza durmanızı istiyoruz.

“İstanbul’da gerçekleşecek Trans ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşlerine yönelik olarak medyaya da yansıyan nefret içerikli çağrılara karşı herkesi bizimle dayanışmaya, yetkilileri ise görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

“Aleni nefret söylemleri karşısında bizimle tek bir ses olup hep bir ağızdan #aşkkazanacak demenizi ve destek mesajlarınızı paylaşmanızı istiyoruz. Herkesi, sosyal medyada yaygınlaştırılmaya çalışılan bu nefret içerikli mesajların önünde dimdik durmaya; özgürlük, eşitlik ve adalet için bizlerle el ele mücadeleye ve dayanışmaya davet ediyoruz!”

19 Haziran Trans Onur Yürüyüşü

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Trans Onur Haftası 13 Haziran’da başladı. Altı yıldır yapılan hafta geleneksel olarak Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanıyor. Bu yıl da transların sorunlarına dikkat çekmek için 19 Haziran saat 17.00’de Fransız Kültür Merkezi önünden 7. Trans Onur Yürüyüşü yapılması planlanıyor.

26 Haziran LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

28 Haziran 1969 günü, New York’taki Stonewall Inn adlı barda eşcinsel ve trans bireyler uzun süredir kendilerine uygulanan baskı ve şiddete karşı ayaklanmış, baskına gelen polisi bara hapsetmiş, yapılan eylemler ve çatışmalar dört gün boyunca sokaklara yayılmıştı. LGBTİ mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan bu gün, dünyanın her yerinde Onur Haftası olarak kutlanıyor.

Türkiye’de ise Onur Haftası ilk defa “Cinsel Özgürlük Haftası” adı altında, 1993 yılında kutlanmak istendi. Ancak valiliğin yasaklaması, yapılan gözaltılar ve yurtdışından gelen konukların sınır dışı edilmesi sonucu Onur Yürüyüşü gerçekleştirilemedi. Yasaklar karşısında hareketin talepleri ve aldığı toplumsal destek güçlendi ve ilk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003’te, Onur Haftası gerçekleştirilmeye başlandıktan tam on yıl sonra yapıldı. O zaman ancak 20-30 kişiyle yapılan bu ilk yürüyüş, her yıl katlanarak büyüdü. 2013 yılında İstiklal’deki yürüyüşe 100.000 kişinin katıldığı ifade ediliyor.

2015 yılında ise 13. Onur Yürüyüşü beklenmedik şekilde polis tarafından engellendi. LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 14. Onur Yürüyüşü için 26 Haziran 2016 gününe çağrı yapmıştı.

Onur Haftası etkinlikleri her sene yapılan çağrıya kulak veren bağımsız bir gönüllü grubu tarafından hazırlanıyor.

Her iki yürüyüş de İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.