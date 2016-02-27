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Spor

Trabzonspor'dan 30 saniyelik protesto

Osmanlıspor ile karşılaşan Trabzonsporlu futbolcular, geçen hafta Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle protesto gösterisinde bulundu

27 Şubat 2016 21:44

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan Trabzonspor - Osmanlıspor maçının başında Trabzonsporlu futbolcular, geçen hafta Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle protesto gösterisinde  bulundu.

Hakemin başlama düdüğünün ardından Osmanlıspor santra vuruşunu yaparken, Trabzonsporlu futbolcular 30 saniye boyunca hareketsiz durarak protesto gösterisi yaptı. Bu sırada tribünlerdeki taraftarlar da alkışlayarak, protestoya eşlik etti. Osmanlıspor futbolcular ise protesto süresince aralarında paslaştı.

Geçen hafta Galatasaray'la karşılaşan Trabzonspor, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kötü yönetimiyle damgasını vurduğu maçta 7 kişi kalmıştı. Galatasaray son dakikalarda Selçuk İnan'ın penaltı golüyle maçtan 2 - 1 galip ayrılmıştı. Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun, hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstererek tarihi bir harekete imza atmıştı.

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