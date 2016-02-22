T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray maçını 7 kişi tamamlayan Trabzonspor'un Başkanı: Sorun hakem değil, TFF'dir

"Salih Dursun Türk futbolu için sembol olmak zorundadır"

22 Şubat 2016 01:40

Galatasaray'ın müsabakayı 7 kişi tamamlayan Trabzonspor'u  2-1 yendiği maçın hakemi Deniz Ateş Betinel'e kötü yönetimi sebebiyle tepkiler sürerken Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta "Olan bitenin tarafı hakem deği, TFF sizsiniz!" dedi. 

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Deniz Ateş Bitnel, sorun sen değilsin. Keşke öyle olsa, Türkiye'deki bu hava temizlense! Olan bitenlerin ne olduğunun tarafı Deniz Ateş Bitnel değil, TFF, sizsiniz! Bu düzen değişecek, Trabzonspor yanabilir ama bu iklim değişecek. Bu akşam dünyaya rezil olan Türkiye'nin futboludur. 

"Salih Dursun, bu gece Türkiye futboluna kırmızı kartı göstermiştir. TFF'ye sesleniyorum. Milyonlarca futbolseveri olan bu ülkeyi, dünyaya rezil etmeyi nasıl beceriyorsunuz. Dünyaya, Türkiye'yi rezil ettirmeye doğru giden bu düzeni siz görmüyor musunuz? Sorumluluk duygunuz yok mudur?
Trabzonspor her türlü zorluğun altından kalkabilir, neler gördük neler. Salih Dursun'u sembol edelim, inşallah bu akşam rüyanıza girer. O kırmızının karardığı bu figür kabus gibi üstünüze çöker.

"Salih Dursun, haksızlıklara karşı isyanın sembolüdür. Salih Dursun'a taraflı tarafsız herkes sahip çıkmak zorundadır
Yarın kesinlikle başka bir gün olacaktır. Trabzonspor için de Türk futbolu için de öyle olmak zorundadır!"

ETİKETLER

trabzonspor

İlgili Haberler

Bursaspor'dan hakeme kırmızı kart gösteren futbolcuya destek: Artık o Anadolu'nun sembolüdür

Bursaspor Kulübü, Twitter hesabından Salih Dursun için açıklamada bulundu

Trabzonspor'un 7 kişiyle tamamladığı maçın ardından taraftarlar TFF Trabzon binasına saldırdı

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı 2-1 sarı kırmızılı takım kazanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24