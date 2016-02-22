Galatasaray maçını 7 kişi tamamlayan Trabzonspor'un Başkanı: Sorun hakem değil, TFF'dir

Galatasaray'ın müsabakayı 7 kişi tamamlayan Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın hakemi Deniz Ateş Betinel'e kötü yönetimi sebebiyle tepkiler sürerken Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta "Olan bitenin tarafı hakem deği, TFF sizsiniz!" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Deniz Ateş Bitnel, sorun sen değilsin. Keşke öyle olsa, Türkiye'deki bu hava temizlense! Olan bitenlerin ne olduğunun tarafı Deniz Ateş Bitnel değil, TFF, sizsiniz! Bu düzen değişecek, Trabzonspor yanabilir ama bu iklim değişecek. Bu akşam dünyaya rezil olan Türkiye'nin futboludur.

"Salih Dursun, bu gece Türkiye futboluna kırmızı kartı göstermiştir. TFF'ye sesleniyorum. Milyonlarca futbolseveri olan bu ülkeyi, dünyaya rezil etmeyi nasıl beceriyorsunuz. Dünyaya, Türkiye'yi rezil ettirmeye doğru giden bu düzeni siz görmüyor musunuz? Sorumluluk duygunuz yok mudur?

Trabzonspor her türlü zorluğun altından kalkabilir, neler gördük neler. Salih Dursun'u sembol edelim, inşallah bu akşam rüyanıza girer. O kırmızının karardığı bu figür kabus gibi üstünüze çöker.

"Salih Dursun, haksızlıklara karşı isyanın sembolüdür. Salih Dursun'a taraflı tarafsız herkes sahip çıkmak zorundadır

Yarın kesinlikle başka bir gün olacaktır. Trabzonspor için de Türk futbolu için de öyle olmak zorundadır!"