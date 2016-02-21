Spor
Trabzonspor'un 7 kişiyle tamamladığı maçın ardından taraftarlar TFF Trabzon binasına saldırdı
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı 2-1 sarı kırmızılı takım kazanmıştı
Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele eden Trabzonspor'dan dört futbolcuya kırmızı kartın çıkmasının ardından bordo mavili takımın taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına doğru yürüyüşe geçti, binanın camlarını kırdı. Taraftarlar, Federasyon aleyhine slogan attı
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın sahasında 4 kırmızı kart gören Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'n (TFF) binasını taşladı.
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