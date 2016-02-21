Trabzonspor'un 7 kişi bitirdiği maçı Galatasaray kazandı: 2-1

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray 4 kırmızı kardın çıktığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Cavanda ve Salih Dursun ikinci yarıda kırmızı kart gördü.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'nın ev sahipliği yaptığı kritik müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'di.

İlk 11'ler

GALATASARAY

İlk 11: Muslera, Chedjou, Hakan, Koray, Carole, Selçuk, Donk, Olcan, Sabri, Podolski, Umut.

Yedekler: Cenk, Bilal, Sneijder, Jose, Linnes, Emre, Denayer.

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TRABZONSPOR

İlk 11: Onur, Cavanda, Mustafa, Aykut, Bosingwa, Özer, Akakpo, Sefa, Erkan, Marin, Muhammet.

Yedekler: Esteban, Salih, Yusuf, Ramazan, Fatih, Musa, Yusuf.

Olcan hedefi bulamadı

Mücadelenin ilk tehlikesini 3. dakikada Galatasaray yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Lionel Caroleortasını açtı, ceza sahasında topa kafayı vuran Olcan Adın hedefi bulamadı.

Umut kontrol edemedi

Karşılaşmanın 11. dakikasında sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun açtığı ortada Umut Bulut topla buluştu ama kontrolü sağlayamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

Podolski, Onur'a takıldı

Dakika 12'de sağ çağrazdan ceza alanına giren Lukas Podolski kaleyi görür görmek vuruşunu yaptı amaKaradeniz ekibinin file bekçisi Onur Kıvrak gole izin vermedi.

Üst direkten döndü!

Maçın 14. dakikasında Aslan gole çok yaklaştı. Sağ kanattan atağı geliştiren Sabri, verdiği pasla Podolski'yi gördü. Ceza sahası dışından şahane bir vuruş yapan Alman futbolcunun şutunda top üst direkten döndü. Bununla birlikte Podolski bu sezon 3. defa direğe takılmış oldu.

Chedjou uzaklardan vurdu...

Oyunu Trabzon tarafına yıkan Cim Bom, 19. dakikada Aurelien Chedjou ile gole yaklaştı. Kamerunlusavunma oyuncusu, kaptan Selçuk İnan'ın pasında topa uzak mesafeden gelişine vurdu. Fakat Fırtına'nın kalecisi Onur, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol altına aldı.

Penaltı beklentisi

Müsabakanın 21. dakikasında Trabzon'da yıldız futbolcu Marko Marin, sol taraftan ceza alanına girdi ve Sabri ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Alman futbolcu ve takım arkadaşları hakeme penaltı itirazında bulundu ama Bitnel oyunu devam ettirdi.

...Ve penaltı!

Bordo-Mavili takım, 25. dakikada penaltı kazandı. Sabri'yi şık bir çalımla geçen Erkan Zengin, ceza alanına girer girmez Koray Günter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel, bu pozisyon sonrası Fırtına lehine penaltı verdi. Beyaz noktaya gelen Erkan, Aslan'ın file bekçisi Fernando Muslera karşısında hata yapmadı ve topu ters köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

Sabri sağdan bindirdi...

Dakika 30'da Sarı-Kırmızılı takımın deneyimli ismi Sabri yine sağ taraftan bindirdi ve altıpas bölgesine ortasını açtı. O bölgeye doğru koşu yapan Umut topa yetişemedi. Mücadelenin ilk devresi Trabzon'un 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Kritik karşılaşmada ikinci yarı başladı. Her iki taraf da aynı 11'ler ile sahaya çıktı.

Top Olcan'ın yüzüne çarptı

İkinci devrenin en pozisyonu 51. dakikada yaşandı. Sabri'nin sağdan ortası sonrası ceza alanında yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Umut'un yakın mesafeden vuruşunda top sert bir şekilde Olcan'ın yüzüne çarptı. Sarı-Kırmızılı takımın sağlık ekibi, bu pozisyon sonrası tedavi için oyun alanına girdi.

Denizli'den iki değişiklik birden

Maçın 57. dakikasında Cim Bom'un hocası Mustafa Denizli iki değişiklik birden yaptı. Oyuna Wesley Sneijder ve Bilal Kısa girerken, çıkan isimler Olcan ile Koray oldu.

Kırmızı kart çıktı

Müsabakanın 59. dakikasında Özer Hurmacı kırmızı kart gördü. İlk kartını 49'da gören Bordo-Mavili futbolcu, yaklaşık 10 dakika sonrasın Carole'e karşı yaptığı müdahale sonrası hakem Bitnel'den ikinci sarıyı gördü ve atıldı.

Podolski denge getirdi

Dakika 63'te Podolski durumu eşitleyen golü kaydetti. Selçuk, uzaktan sert vurdu Onur kurtardı, seken topta araya Ryan Donk girdi Fırtına'nın file bekçisi yine başarılıydı. Fakat karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Alman yıldız, kendisine şut pozisyonu yarattı ve ağları havalandırdı: 1-1.

Sneijder harika vurdu ama...

Dakika 69'da ceza sahası dışında topla buluşan Hollandalı yıldız Sneijder çok şık vurdu, ancak kaleci Onur aynı güzellikte kurtardı.

Trabzon 9 kişi kaldı!

Karşılaşmanın 70. dakikasında Karadeniz temsilcisinde Aykut Demir de kırmızı kart gördü. Maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala Trabzon 9 kişi kaldı.

Kırmızı karta sebep olan pozisyonda Bordo-Mavili defans oyuncusu, Galatasaraylı Podolski ile itiş-kakışa varan bir tartışma yaşadı. Hakem Deniz Ateş Bitnel her iki isim de sarı kart gördü. Böylece Cim Bom'un Alman yıldızı ise cezalı duruma düştü.

Wesley haftaya cezalı

Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Sneijder de Podolski'nin ardından cezalı duruma düşen iki isim oldu. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantepspor deplasmanına çıkacak Aslan, iki yıldız oyuncusundan yoksun olacak.

Umut saç baş yoldurdu!

Maçın 85. dakikasında Galatasaray öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Bilal'in açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

Hakeme kırmızı kart!

Müsabakanın 87. dakikasında Umut Bulut, Cavanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi ve Cavanda'yı kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine saha karışırken, Trabzonsporlu oyuncular hakeme sert bir şekilde tepki gösterdi. Yere düşen kırmızı kartı alan Salih Dursun hakeme kırmızı kart gösterdi. Hakem Bitnel de Salih'e aynı şekilde karşılık verdi.