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Spor

Trabzonsporlu futbolcu hakeme kırmızı kart gösterdi!

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart gördü

21 Şubat 2016 23:11

Galatasaray'ın Trabzonspor'u geriden gelip 2-1 yendiği maçın hakemi Deniz Ateş Betinel, Trabzonsporlu futbolcu Luis Pedro Cavanda'ya 3. kırmızı kartı çıkarmasının ardından tepki gösteren Salih Dursun hakemin elinden aldığı kırmızı kartı Betinel'e gösterdi. Protestosunun ardından Salih, kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

 

Kırmızı kartların hikayesi

 

Fotomaç'ın haberine göre; TT Arena'da ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile biten Galatasaray-Trabzonspor maçında geceye kırmızı kartlar damga vurdu. Süper Lig'in 22. haftasından Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da Özer Hurmacı ikinci yarının başında hakeme yönelik itirazlarından dolayı sarı kart görmdü. Mücadelenin 58.dakikasında Carole yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan oyun dışı kaldı. Bu pozisyonda hakeme itiraz eden Aykut Demir'de sarı kart gördü. Karşılaşmanın 70.dakikasında topsuz alanda Lukas Podolski ile girdiği münakaşa sonrasında Trabzonspor'da Aykut Demir ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

 

Salih ve Cavanda da kızardı

 

Karşılaşmanın son bölümünde ceza sahası içerinde Cavanda'nın Umut Bulut'a yaptığı hareket sonrası Deniz Ateş Bitnel penaltı noktasını gösterdi. Karara kızan Cavanda, Deniz Ateş Bitnel'in üzerine yürüdü. Hakem bu harekete direk kırmızı kart gösterdi. Oyuna sonradan dahil olan Salih Dursun isehakemin elinde kırmızı kartı alarak maçın hakemi Deniz Ateş Bintel'e gösterdi ve eliyle dışarı çık işareti yaptı. Hakem bu harekete de direk kırmızı kart göstererek Trabzonspor'u 7 kişi bıraktı

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