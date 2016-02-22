Bursaspor'dan hakeme kırmızı kart gösteren futbolcuya destek: Artık o Anadolu'nun sembolüdür

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele eden Trabzonspor'dan üç futbolcuya kırmızı kartın çıkmasının ardından hakemin elindeki kırmızı kartı alıp hakeme gösteren Salih Dursun için Bursaspor Kulübü’nün twitter hesabından yapılan açıklamada, “Salih Dursun Trabzonspor’un değil, artık Anadolu’nun sembolüdür ve artık bizim de evladımızdır” ifadesi kullanıldı.

Salih Dursun bu hareketinden sonra kırmızı kart görmüş ve Trabzonspor müsabakayı 7 kişi tamamlamıştı. İki takım arasındaki maç 2-1'lik Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Sosyal medyada Salih’e destek

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; öte yandan sosyal medyada Salih Dursun’a destek yağıyor. Bazı kişiler, Salih Dursun’un hakeme kırmızı kart gösterdiği görüntüleri montajlayarak sosyal medyada paylaşıyor.