MHK Başkanı: Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili yaptırımlarda bulunacağız

MHK Başkanı Kuddisi Müftüoğlu, dört kırmızı kartın çıktığı, Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterek gündeme gelen Galatasaray-Trabzonspor hakemi Deniz Ateş Bitnel ile ilgili yaptırımlarda bulunacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yerleşkesinde bügün gerçekleşecen toplantıda, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan hakem Deniz Ateş Bitnel'in durumu görüşüldü.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Kuddisi Müftüoğlu, "Salih Dursun'un simge olmasını doğru bulmuyorum. Dün akşam Trabzospor'un mağdur olduğunu söylemek gerekiyor" dedi.

Trabzonspor futbolcusu Salih Uçan'ın, hakem Bitnel'e kırmızı kart göstermesi hakkında MHK Başkanı, "Görüntü hoş değil. Bu konuda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gerekli cezaları verir. Oyuncunun kahraman ilen edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Kuddusi Müftüoğlu, görevinden istifa edip etmeyeceği konusunda, "TFF Başkanı Başkan Demirören sonuna kadar arkamda olduğunu belirtti. Teşekkür ediyorum. Şu anda bir sancı yaşıyoruz. Hakem bir günde olmuyor. Görev vere vere hakemleri kazanmaya çalışıyoruz. Bazı hatalarımızı da kabul de ediyoruz. Geçtiğimiz sezon ile bu sezon yaşanan hatalar arasında çok büyük hatalar olmadığını görüyoruz. Çok hata olduğuna katılmıyorum. Olabildiğince az hata yapılamaya çalışılıyor. Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund maçındaki hataları da gördük. Pozisyonları hakemler üzerinden değerlendiriyoruz. Genel olarak hakemleri başarılı buluyorum. İstifa aklımdan hiç geçmedi. Geride kalan haftalardaki maçlara odaklandım. Performansımızı arttırmak için daha yoğun çalışacağız" şeklinde konuştu.

FIFA kokartı taktıktan sonra hakem Bitnel'in performansının düştüğü yorumlarına ilişkin ise MHK Başkanı, "FIFA kokartı takıldıktan sonra bir performans düşüklüğü yaşanıyor. Kokart taktıktan sonra benim de bir süre performansım düşmüştü. Ligin ilk yarısında iyi maçlar yönetti ve kokartı hak etti. Sizler de takdir ediyordunuz ama çabuk unutuldu sanırım. Ancak FIFA kokartı, Deniz Ateş Bitnel'i de etkilemiş olabilir. Oyuna okuma ve yetenek onusunda bazı sorunlar var. Bunu kabul ediyoruz. Ama zeka konusundaki eleştirilere katılmıyor. Hepsi zeki çocuklar" dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, "Sorun Deniz Ateş Bitnel değil" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Herkesle görüşebiliriz. Başkanımzıın düşüncelerine saygı duyuyorum. Herkes hatalara odaklanıyor. Biraz da futbol odaklı seyredersek daha başarılı oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Devre arasında hakemle konuştuğu iddiası ve yabancı hakem tartışması için Müftüoğlu, "İlave yardımcı hakemliğin sayısız katkısı var. Hakem-ilave yardımcı hakem ilişkilerinden son karar hakeme ait. Yabancı hakem konusuna ise her zaman olumsuz baktım. Bundan sonra da olumsuz bakacağım. Hakemlerimiz maç öncesi ve devre arasında telefonları kapalıdır. Kimseyle konuşmazlar. Zaten talimatta da var. Talimatları sonuna kadar takip ediyoruz. Bu iddiaları ortaya atanlar, iddialarını ispatlamak zorundadır. Bu kadar baskının olduğu yerde hakemler de hata yapıyor" şeklinde konuştu.