Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun: 7 kişiye karşı 12 kişi oynamak adaletsizlikti!

Dört kırmızı kartın çıktığı olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Trabzonsporlu Salih Dursun, maçın bitiminde o anları kısa bir şekilde anlattı.

Bugün'ün haberine göre; Salih Dursun, "7 kişiye karşı 12 kişi oynamak adaletsizlikti, kırmızı kartı 11 kişi kalmaları için çıkardım" diye konuştu.

Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maça kırmızı kartlar damga vurmuş, Trabzonspor karşılaşmayı 7 kişi tamamladı. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Salih Dursun, Deniz Ateş Bitnel'e verdiği penaltı kararından sonra Cavanda'ya gösterdiği kırmızı kart sonrası Bitnel'in elinden kartı alıp hakeme kırmızı kart göstermiş ve bu olay maçın önüne geçmişti.