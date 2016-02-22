Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kart dünya basınında

Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İngiliz, İspanyol ve Alman spor basını olayı manşetlerinden okuyucularına duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sercan Sapanatan'ın haberine göre, Galatasaray-Trabzonspor maçında karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in kırmızı kartını alarak hakeme gösteren Bordo-mavili futbolcu Salih Dursun, yaptığı hareket ile Avrupa basınında da gündem oldu.

İngiliz, Alman ve İspanyol spor basını internet sayfalarında Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği olayı manşetten okuyucularına duyurdu. Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesi ile ilgili en dikkat çeken yorum ise İngiliz basınından Daily Mail gazetesinden geldi. Gazetede, Dursun'un hareketinin, 1995 yılında İngilizlerin efsane oyuncularından Paul Gascoigne'nin hakem Dougie Smith'e gösterdiği sarı kartı hatırlattığı ifade edilerek, "Salih Dursun, Gascoigne kadar şanslı değildi" yorumu yapıldı.

İngilizlerin önemli gazetelerinden The Sun, olayı, "Türk liginde kaos" başlığı ile okuyucularına duyurdu. BBC de, Salih Dursun'un yapmış olduğu bu sıra dışı protesto için, "Trabzonsporlu Salih Dursun, hakeme kırmızı kart gösterdi" başlığını kullandı.

Almanya'nın popüler gazetelerinden Bild ise, "Türkiye de çılgın maç. Oyuncu hakeme kırmızı kart gösterdi ve oyundan atıldı" başlığı ile haberi okuyucularına duyurdu.

İspanyol Marca gazetesi de, Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kart için, "Hakeme kırmızı gösteren oyuncu atıldı" başlığını atarken, Trabzonsporlu futbolcunun hakemin kararları ile dalga geçmek amacı ile bu hareketi yaptığını okuyucularına aktardı.