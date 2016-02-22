T24 LogoT24 Logo
Spor

MHK olağanüstü toplanma kararı aldı

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta hakem Trabzonsporlu futbolculara dört kırmızı kart göstermişti

22 Şubat 2016 02:25

Olaylı geçen ve dört kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzon maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

Zete'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yerleşkesinde bügün gerçekleşecek toplantıda, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan hakem Deniz Ateş Bitnel’in durumunun görüşülüp karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.

Maçın ardından konuşan Trabzspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sorunun hakem değil, TFF olduğunu söylemişti. 2-1 yenildikleri Galatasaray maçında hakemin elinden aldığı kırmızı kartı hakeme gösteren Salih Dursun'un Türk futbolunun simgesi olduğunu belirmişti.

ETİKETLER

galatasaraytrabzonspormaç kırmızı karthakemmuharrem usta

İlgili Haberler

Trabzonspor'un 7 kişi bitirdiği maçı Galatasaray kazandı: 2-1

Trabzonsporlu dört futbolcu ikinci yarı kırmızı kart gördü

Bursaspor'dan hakeme kırmızı kart gösteren futbolcuya destek: Artık o Anadolu'nun sembolüdür

Bursaspor Kulübü, Twitter hesabından Salih Dursun için açıklamada bulundu

Trabzonspor'un 7 kişiyle tamamladığı maçın ardından taraftarlar TFF Trabzon binasına saldırdı

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçı 2-1 sarı kırmızılı takım kazanmıştı

Galatasaray maçını 7 kişi tamamlayan Trabzonspor'un Başkanı: Sorun hakem değil, TFF'dir

"Salih Dursun Türk futbolu için sembol olmak zorundadır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24