MHK olağanüstü toplanma kararı aldı

Olaylı geçen ve dört kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzon maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

Zete'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yerleşkesinde bügün gerçekleşecek toplantıda, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan hakem Deniz Ateş Bitnel’in durumunun görüşülüp karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.

Maçın ardından konuşan Trabzspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, sorunun hakem değil, TFF olduğunu söylemişti. 2-1 yenildikleri Galatasaray maçında hakemin elinden aldığı kırmızı kartı hakeme gösteren Salih Dursun'un Türk futbolunun simgesi olduğunu belirmişti.