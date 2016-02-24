Trabzonspor Başkanı Usta: Futbolu dizayn eden unsurlardan ne kadar arınabilirsek o kadar iyi

Galatasaray-Trabzonspor maçında Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesinden sonra gündeme gelen futboldaki sorunların tartışıldığı CNN Türk'teki 'Ne oluyor?' programına katılan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, "Futbolu dizayn etmek adına birçok unsur var, ne kadarından arınabilirsek o kadar iyi"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye’de yaşanmakta olan süreci aslında hepimiz biliyoruz ve şikayetçiyiz. Bu düzen herkesi rahatsız ediyor, milyonlarca insana mutsuzluk saçıyor. Hiçbir taraftarı ayırmadan bunları söylüyorum. Başkanlar, taraftarlar, oyuncular… Herkes şikayetçi.

"Yıldırım Demirören değişecek kim gelecek? Bana başka bir yerde 'Kuddisi Müftüoğlu değişmeli mi?' diye soruldu. Ben de 'hayır' dedim. Sorun başkanın değişmesi değil. O orada dursun.

"Trabzon'da yapılacak gösteri yürüyüşü sorunu çözmek için değil, sorunun altını çizmek içindir. Olması gereken yapısal transformasyona ihtiyaç var. Bugüne kadar yöntemlerden hepimiz şikayetçiysek bu sistemin öncelikle yanlışlığını kabul etmeliğiz.

"Kulüpler birliğinde benim kafamda sunmak istediğim bir yöntem var. Ama orada konuşmadan burada söylemem doğru olmaz.

“Galatasaray maçı özelinde bir küçük açılım yapmak isterim. Hakemin performansına baktığımızda hangi unsurlar onu bu noktaya getirdi arka planına bakmak gerekir. Otonomiden bahsettik. Otonomi, menfaatten, arkada plandaki baskıdan, arkadaşlıktan, ekonomik sebeplerden olur, siyasetten de olur. Futbolu dizayn etmek adına yapılabilir. Birden çok unsur var. Ne kadarından arınabiliyorsak o kadar iyi.

"Bence çok önemli konu. Tabii ki Kulüpler Birliği'nde herkesin mefaati aynı değil. Bir de ortak buluşabileceğimiz bir platform olmalı. Bu süreçten sonra Kulüpler Birliği kendi sorunlarını çözmek adına radikal adım atma noktasında hep beraber olmasak da bir yere gelmek zorundadır.

"Bu masa etrafında dörtten biri olmadığımızı hissettirmeye çalışıyorlar. Adalet çerçevesinde bu düzeni değiştirmek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncülük yapmanın sözünü veriyorum. Büyüklerden biri de bizi destekler umut ediyorum tek kalmam"