Trabzonspor: Salih Dursun'un sözleşmesini uzatacağız

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun'un sözleşmesini uzun süreli uzatacaklarını açıklarken, Bitnel'in de hakemliği bırakması gerektiğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Çubukçu, Deniz Ateş Bitnel'i eleştirerek, şöyle konuştu:



"Çok net bir şey söyleyeceğim. Bu hakem arkadaşımızın düdüğünü boynuna asması gerektiğini düşünüyorum. Bunun böyle olması bizim için elzemdir. Aksini düşünemiyorum. Bu da bizim için yeterli değil ama ilk hamle budur. Bir hamlenin gerçekleşmesi lazım. Çok fazla uzatmadan bu hakemin düdüğünü boynuna asması lazım."



Ahmet Çubukçu, futbolcuları Salih Dursun'un dün Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı karttan dolayı gurur duyduğunu ve pişman olmadığını aktardı. Salih'e gelmesi muhtemel ceza hakkında da konuşan Çubukçu, "Salih'in cezasıyla ilgili bakacağız. Ceza verebilecekler mi? Salih'in sözleşmesini çok uzun süreli uzatacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Bordo-mavili kulübün yöneticileri kanser hastalığının bir çeşiti olan yumuşak doku tümörüne karşı mücadele eden 8 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Kemal Onur için yardım maçına katıldı.



Asbaşkan Çubukçu ile genel sekreter yardımcısı Ali Rıza Egemen'in yer aldığı yardım maçı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda düzenlendi. Maça bordo-mavililerin eski futbolcularından Emrah Eren, Semavi Uzun ve Mehmet Yılmaz da yer aldı. İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun tüm geliri Kemal Onur'un ailesine verildi.



Organizasyonla ilgili açıklama yapan asbaşkan Çubukçu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın bir takım işleri bulunduğu için aralarında olmadığını anlatarak, "Gerçekten iyi planlanmış bir sosyal proje. Dünkü Galatasaray maçında tarihlere kara sayfa olarak geçecek karşılaşmada da Kemal Onur vardı. Bizim için önemli bir proje. Sonuna kadar destekleyeceğiz bu projeyi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan dün Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un hakeme gösterdiği kırmızı kartın fotoğrafının yer aldığı tişört tribündeki izleyicilere dağıtıldı.