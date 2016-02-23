Kulüp başkanı dahil Trabzonspor'dan 8 isim PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından Trabzonspor Kulübü'nün yanı sıra kulüp başkanı Muharrem Usta'nın da arasında olduğu bordo mavili kulüpten 8 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk etti.

Cumhuriyet'in haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye yapılan sevk raporları şu şekilde:

1- Eskişehirspor Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

2- Bursaspor Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2015-2016 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 5/12.maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübünün 21.02.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MUHARREM USTA'nın aynı müsabaka sonrasında katıldığı basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 23.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖZER HURMACI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Yayın Talimatı'nın 21. Maddesi ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AYKUT DEMİR'in aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu LUIS PEDRO CAVANDA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SALİH DURSUN'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi ve "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi COŞKUN BÜLBÜL'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 6. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddeleri uyarınca 23.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ADEM KUDUBAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Akreditasyon Talimatı'nın 6. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İSMAİL ŞAFAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Akreditasyon Talimatı'nın 6. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2016 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DENİZLİSPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

6- BOLUSPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAMSUNSPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile 2015-2016 Sezonu PTT 1. Lig Müsabakaları Statüsünün 8/11 maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

7- VARTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 21.02.2016 tarihinde oynanan VARTAŞ ELAZIĞSPOR-ALİMA YENİ MALATYASPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

8- ŞANLIURFASPOR Kulübünün 21.02.2016 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ŞANLIURFASPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 22.02.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2015-2016 Sezonu PTT 1. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/4. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 22.02.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR PTT 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

11- PAZARSPOR Kulübü antrenörü ÖZGÜR ATALAY'ın 21.02.2016 tarihinde oynanan PAZARSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR Kulübü futbolcusu HACI MUSTAFA KARABULUT'un 21.02.2016 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BANDIRMASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

13- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET YILDIRIM'ın 21.02.2016 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

14- PENDİKSPOR Kulübü futbolcusu AZAD FİLİZ'in 21.02.2016 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-KIRKLARELİSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü'nün 21.02.2016 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR-TARSUS İDMANYURDU Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

16- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,

ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu HASAN CAN ŞAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- YOMRASPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

18- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü futbolcusu AGAH OKTAY YILMAZ'ın 20.02.2016 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi 23.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

19- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün 20.02.2016 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu DAĞUT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ORHANGAZİSPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan DERİNCESPOR A.Ş.-ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

21- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA TİRYAKİ'nin 20.02.2016 tarihinde SAKARYASPOR A.Ş.-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

22- GAZİOSMANPAŞA Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan GAZİOSMANPAŞA-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

23- BEYLERBEYİSPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan DERSİMSPOR-BEYLERBEYİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart görmesi ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

24- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 20.02.2016 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine,

BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu KEMAL MERCAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi 21.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine,

BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü POLAT ÇETİN'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.