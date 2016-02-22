Mustafa Denizli: Futbolcularım, Trabzonspor maçında çıkan kartların doğru olduğunu söylediler

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolu beğendiğini söyledi. Denizli, "Rakibe pozisyon vermedik, oyundan memnunum. Skor zor oldu, aşağı yukarı 20-25 tane kaleye vuruşumuz var. Bunların önemli miktarından isabet sağlayamadık. Şartlar ne olursa olsun neticede 3 puanı alan takım olduk" dedi. Hakem kararları hakkında görüşü istenen deneyimli teknik adam, "Hakem kararlarının ne olduğunu benim bilmem mümkün değil. Zaten izleyemedim, burada izleme imkanımız da yok. Futbolcularımla yaptığım görüşmede, hakemin bu kartlarda doğru olduğunu söylediler. Neden bu kartların çıktığını ben bilemem" diye konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre Denizli, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Mersin maçı ile Trabzonspor maçı arasında siyah ile beyaz gibi fark var. Lazio maçında da dirençli bir oyun ortaya koyduk. Trabzonspor'a karşı da dirençliydik. İkinci kırmızı karttan sonra bizim oyun tempomuz düştü. Diğer kartlardan sonra oyunun izlenecek bir tarafı kalmadı. Ne bizim oynamamız açısından ne de Trabzonspor'un mücadele etmesi tarafından"

"Hakem kararlarının ne olduğunu benim bilmem mümkün değil. Zaten izleyemedim, burada izleme imkanımız da yok. Futbolcularımla yaptığım görüşmede, hakemin bu kartlarda doğru olduğunu söylediler. Neden bu kartların çıktığını ben bilemem"