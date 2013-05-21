Toplumsal Bellek Platformu: İki saat içerisinde Reyhanlı faillerinin tespiti kuşkulu

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları protesto eden ayrıca patlamanın ardından faillerinin kısa süre içerisinde belirlenmesinin kamuoyunda kuşku uyandırdığını belirten Toplumsal Bellek Platformu'nun yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'de siyasi cinayetler "faili meçhul" olarak kalmaya ve davalar zaman aşımından birer birer cezasızlık zırhına büründürüldüğüne tanık olarak bizler, hiç bir siyasetin insan kanından daha önemli olmadığının altını çiziyoruz. Reyhanlı'da patlamanın ardından iki saat geçmiş olmasına rağmen patlamaların faillerin belirlenmesi kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır" denildi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin orta yerinde iki bomba yüklü araç patladı ya da patlatıldı. İlk başta 4 olarak belirtilen ölü sayısı bugün 51 olarak açıklanmış durumda. 100'ü aşkın yaralı olduğu belirtiliyor. Kimlikleri patlamada bulunan ama kendileri bulunmayan kayıpların da olduğu belirtiliyor.

Patlamanın ardından iki saat geçmiş olmasına rağmen patlamaların faillerin belirlenmesi kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır. İstihbarat teşkilatının bu konuda bilgi verdiği haberlerine rağmen olayların önlenmemiş olması ve saldırının en çok can kaybedilecek saatlerde gerçeklemiş olması, bu olayın planlı olduğu izlenimini yaratmaktadır. PKK ile barış sürecinin gündemde olduğu bugünlerde, kan durdu denirken, kan başka aktörlerle yeniden siyasetin gündemine girmiştir.

Türkiye bugün Suriye'deki iç savaşta aktif bir taraf konumundadır. Reyhanlı'daki patlama bu aktif politikadan bağımsız bir biçimde değerlendirilemez. İlk başta sorgulanması gereken Türkiye'nin Suriye'deki rejimi yıkmaya yönelik bu politikalarıdır.

Türkiye'de siyasi cinayetler "faili meçhul" olarak kalmaya ve davalar zaman aşımından birer birer cezasızlık zırhına büründürüldüğüne tanık olarak bizler, hiç bir siyasetin insan kanından daha önemli olmadığının altını çiziyoruz. Türkiye, kendi ülkesinde yaşanan adaletsizlikleri çözmeden bir başka ülkenin adaletsizliklerini yaratmamalıdır.

Ne Türkiyelilerin ne de Suriyelilerin kanının daha fazla akmaması için, hükümeti barıştan yana politikalar izlemeye davet ediyoruz. Reyhanlı'daki patlamada yaralanan ve ölenlerin yakınlarının hak arayışlarında daima yanlarında olacağız.