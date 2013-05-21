T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toplumsal Bellek Platformu: İki saat içerisinde Reyhanlı faillerinin tespiti kuşkulu

Toplumsal Bellek Platformu: Türkiye bugün Suriye'deki iç savaşta aktif bir taraf konumundadır. Reyhanlı'daki patlama bu aktif politikadan bağımsız bir biçimde değerlendirilemez

21 Mayıs 2013 22:39

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları protesto eden ayrıca patlamanın ardından faillerinin kısa süre içerisinde belirlenmesinin kamuoyunda kuşku uyandırdığını belirten Toplumsal Bellek Platformu'nun yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'de siyasi cinayetler "faili meçhul" olarak kalmaya ve davalar zaman aşımından birer birer cezasızlık zırhına büründürüldüğüne tanık olarak bizler, hiç bir siyasetin insan kanından daha önemli olmadığının altını çiziyoruz.  Reyhanlı'da patlamanın ardından iki saat geçmiş olmasına rağmen patlamaların faillerin belirlenmesi kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır" denildi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin orta yerinde iki bomba yüklü araç patladı ya da patlatıldı. İlk başta 4 olarak belirtilen ölü sayısı bugün 51 olarak açıklanmış durumda. 100'ü aşkın yaralı olduğu belirtiliyor. Kimlikleri patlamada bulunan ama kendileri bulunmayan kayıpların da olduğu belirtiliyor.

Patlamanın ardından iki saat geçmiş olmasına rağmen patlamaların faillerin belirlenmesi kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır. İstihbarat teşkilatının bu konuda bilgi verdiği haberlerine rağmen olayların önlenmemiş olması ve saldırının en çok can kaybedilecek saatlerde gerçeklemiş olması, bu olayın planlı olduğu izlenimini yaratmaktadır. PKK ile barış sürecinin gündemde olduğu bugünlerde, kan durdu denirken, kan başka aktörlerle yeniden siyasetin gündemine girmiştir.

Türkiye bugün Suriye'deki iç savaşta aktif bir taraf konumundadır. Reyhanlı'daki patlama bu aktif politikadan bağımsız bir biçimde değerlendirilemez. İlk başta sorgulanması gereken Türkiye'nin Suriye'deki rejimi yıkmaya yönelik bu politikalarıdır.

Türkiye'de siyasi cinayetler "faili meçhul" olarak kalmaya ve davalar zaman aşımından birer birer cezasızlık zırhına büründürüldüğüne tanık olarak bizler, hiç bir siyasetin insan kanından daha önemli olmadığının altını çiziyoruz. Türkiye, kendi ülkesinde yaşanan adaletsizlikleri çözmeden bir başka ülkenin adaletsizliklerini yaratmamalıdır.

Ne Türkiyelilerin ne de Suriyelilerin kanının daha fazla akmaması için, hükümeti barıştan yana politikalar izlemeye davet ediyoruz. Reyhanlı'daki patlamada yaralanan ve ölenlerin yakınlarının hak arayışlarında daima yanlarında olacağız.

 

ETİKETLER

reyhanlıhatayöldüsaldrıışüphelitespit

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Ölen 51 kişinin sorumlusu Başbakan Erdoğan'dır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu

Reyhanlı'da hayatını kaybeden 51 kişinin faillerinin fotoğrafları ve olayın detayları...

Reyhanlı'da meydana gelen çifte bombalı saldırı ile 51 kişinin ölümüne neden olan kişilerin fotoğrafları ile yaptıkları planların tüm ayrıntıları ortaya çıktı

Ankara'da Reyhanlı protestosuna polis sert müdahele etti

Yaşanan olaylarda 1 polis memuru ve 3 kişi yaralandı

Reyhanlı bombacılarını MİT takip ediyormuş

Hatay Reyhanlı’da, 51 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırı sonrasında başlayan “istihbarat zaafiyeti” tartışması yeni boyut kazandı

Reyhanlı saldırısında ihmali görülen tüm kamu görevlilerine soruşturma

Hatay'ın Reyhanlı İlçesin'de 51 kişinin hayatını kaybettiği bobalı saldırıyla ilgili soruşturma açıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24