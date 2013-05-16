Reyhanlı'da hayatını kaybeden 51 kişinin faillerinin fotoğrafları ve olayın detayları...

Suriye tarafından T.D.'nin getirdiği yabancı 2 kişi, Türkiye'ye Yayladağ Sınır Kapısı'ndan 9 Mayıs günü 22.00'de giriş yaptı. N.E. tarafından alınan kişiler, bombalama olayında kullanmak için alınan iki minibüse gizli bölme yapması için Harbiye beldesinde kaportacı M.G.'nin yanına gitti.

Lazkiye'den Samandağı'na



Habertürk'ten Bedirhan Özyiğit'in haberine göre, bir ton civarındaki C-3 patlayıcı Y.N. tarafından Lazkiye'den gemiye yüklendi ve Samandağ'a getirildi. 30 kiloluk paketler halinde Hatay'ın Harbiye beldesine götürüldü. Y.N., bombalar karşılığında Mihraç Ural ve yanındaki 'Hacı' kod adlı birinin adamlarından 5 milyon Suriye lirası aldı.

Cuma günü Ankara'da patlatılacaktı

Harbiye'de perşembe günü minibüslere yüklenen bombalar, cuma günü Ankara'da Kocatepe Cami ve bir alışveriş merkezi yanında patlatılmak için hazırlandı. N.E. ve Y.N. ise keşif için Ankara'ya gitti. Ancak son anda Ankara'dan vazgeçildi. Ankara'da bombalı saldırı düzenleneceği yönünde polisin bilgi sahibi olduğunu öğrenen zanlıların eylemi Reyhanlı'da gerçekleştirdiği ileri sürüldü.



Çok sayıda giriş çıkışı bulunuyor



Olayı Türkiye'de organize eden kişi olduğu ileri sürülen ve olaydan hemen sonra kaçan N.E.'nin Hatay'dan yurt dışına çok sayıda giriş çıkışı bulunduğu öğrenildi. N.E.'nin son olarak 8 Mayıs'ta Yayladağı kapısından çıkıp, 9 Mayıs günü ise tekrar giriş yaptığı tespit edildi.



Türkiye'yi kana bulayan bombaları Lazkiye'de yüklediği ileri sürülen Y.N.'nin ise kaçakçılık suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Suriye'ye çok sayıda geçişi olduğu öğrenilen Y.N.'nin en son 30 Nisan'da Hatay Yayladağı'ndan çıkışı olduğu, ancak bir daha resmi yollardan Türkiye'e girişi olmadığı belirtildi.