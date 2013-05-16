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Reyhanlı saldırısına 4 tutuklama

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin 4 kişi tutuklandı

16 Mayıs 2013 01:30

Hatay'daki bombalı saldırılarla ilgili mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Yeni gözaltına alınan 4 kişi ile birlikte 8 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Saldırılarla ilgili ilk aşamada 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 9 zanlıdan biri serbest bırakılırken, 8'i Adana Adliyesi'ne götürüldü.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesiyle Yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 10 saat süren ifade alma işleminin ardından 4 kişiyi serbest bıraktı.

Diğer 4 zanlı ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan saldırılarla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yeni gözaltına alınan bu 4 kişi ile birlikte 8 kişinin Hatay Emniyeti'ndeki sorgusu devam ediyor.

 

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