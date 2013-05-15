Öğrencilerin Reyhanlı protestolarına sert müdahale

Ankara ’da çeşitli üniversitelerde ve farklı noktalarda toplanarak Reyhanlı saldırısını protesto etmek ve Ahmet Davutoğlu ’nun istifasını istemek için Dışişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Bakanlık önünde yürüyüş yapmak isteyen 15 öğrenci gözaltına alınırken, özellikle ODTÜ ’den Dışişleri Bakanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere yönelik sert polis müdahalesi sırasında yaralananlar oldu. Polisin kullandığı gaz bombası fişeklerinin kartuşlarının isabet etmesi sonucu, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Cebeci kampüslerinde toplam 3 öğrenci başından ağır yaralandı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Sıhhıye Kampüsü, ODTÜ, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Reyhanlı saldırısını protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

ODTÜ'de yapılan protesto gösterisine polis biber gazı ile müdahale ederken, öğrenciler de polise taş ve şişe attı. Çıkan olaylarda iki öğrenci başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle yaralanırken Emniyet de 8 polis memurunun hafif şekilde yaralandığını açıkladı. ODTÜ’de olaylar devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Reyhanlı saldırısını protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı'na yürümek istedi. Kampüsün içinde yürümeye başlayan öğrencilere, polis gaz bombalarıyla ile müdahale etti. Polisle öğrenciler arasındaki çatışmalar Ziya Gökalp Caddesi'nde de devam ederken polisin kullandığı yoğun gazdan vatandaşlar da etkilendi. Kampus içinde yaralanan öğrenciler, Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, başına gaz bombası isabet eden Abidin Yılmaz ile yüzüne gaz bombası isabet eden ve ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.