Obama ile Erdoğan'ın gündemi; Reyhanlı ve Suriye

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Başbakan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye ile ABD arasındaki yakın ortaklığın ve bu ilişkiyi önümüzdeki zaman zarfında daha da genişletme ve derinleştirmeye verdiğimiz stratejik önemin altını çizmektedir" dedi. Carney, "Erdoğan ve Obama’nın Reyhanlı saldırısı ve Suriye konusunu değerlendireceklerine olan inancının tam olduğunu" belirtti.

Carney, Beyaz Saray'ın Reyhanlı'daki bombalı saldırılara ilişkin ilk açıklaması olarak, Türkiye'nin ABD'nin en güçlü ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türklerle terör tehditlerine karşı koymada omuz omuza çalışmaktayız ve bu saldırı, halklarımızı korumak ve bölgedeki istikrar ve şiddetle mücadele etmek için birlikte çalışma kararlılığımızı daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

Günlük basın brifinginde Reyhanlı'daki bombalı saldırılara dair bir soruyu da yanıtlayan Carney, ABD'nin bu saldırıları kınadığını ve bu korkunç şiddete karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını kaydetti. Carney, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini ileterek, düşüncelerinin yaralılarla olduğunu söyledi.

Carney, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu noktayı her zaman, özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişi vesilesiyle dile getirmek önemli; Türkiye bizim en güçlü ortaklarımızdan biridir. Türklerle terör tehditlerine karşı koymada omuz omuza çalışmaktayız ve bu saldırı (Reyhanlı'daki bombalı saldırılar), halklarımızı korumak ve bölgedeki istikrar ve şiddetle mücadele etmek için birlikte çalışma kararlılığımızı daha da güçlendirecektir. Bu olayın, Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama tarafından ele alınacak konulardan biri olacağına dair beklentim tam."



'Suriye'yi ele alacaklar'



Carney, iki dost ve NATO müttefikleri olarak Türkiye ve ABD'nin, bir dizi kritik küresel ve bölgesel meseleyi ele almada ortaklar olduğuna işaret ederek, Erdoğan ve Obama'nın, yapacakları görüşmelerde, iki ülkeyi de ilgilendiren Suriye konusunu kesinlikle konuşacağını ifade etti.

İki liderin ayrıca, Ortadoğu'da istikrar, ticaret ve ekonomik işbirliği ve genel anlamda küresel terörizmle mücadele konularını ele alacağını bildiren Carney, "Başbakan Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye ile ABD arasındaki yakın ortaklığın ve bu ilişkiyi önümüzdeki zaman zarfında daha da genişletme ve derinleştirmeye verdiğimiz stratejik önemin altını çizmektedir" yorumunu yaptı.

Washington'da resmi tören

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan ANA uçağı, TSİ 07.45'te Washington Joint Base Andrews Naval askeri havaalanına indi. Eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Başbakan Erdoğan'la Washington'a geldi.

Havaalanında Erdoğan'ı, ABD Protokol Şefi Büyükelçi Capricia Marshall, hava üssü komutanı Albay Micheal Hess ve eşinin yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve diğer yetkililer karşıladı.