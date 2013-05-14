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Reyhanlı saldırısında 13 kişi gözaltında

Beşir Atalay, saldırının asıl hedefinin Ankara olduğu yönündeki iddiaları da doğruladı

14 Mayıs 2013 15:39

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini söyledi.

Atalay, saldırının asıl hedefinin Ankara olduğu yönündeki iddiaları da doğruladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da 51'e yükseldi.
 
AKP Grup Toplantısı öncesi Meclis'te konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili soruşturmanın büyük oranda açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

Atalay, saldırılarla ilgili gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Saldırının asıl hedefinin Ankara olduğu yönündeki iddiaları da doğrulayan Atalay, 40 yaralının tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

 

Ölü sayısı 51 oldu

 

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de, saldırıda bugün itibariyle ölü sayısının 51 olduğunu söyledi.

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