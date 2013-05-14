Erdoğan: Reyhanlı'da emniyet ile MİT arasında kopukluk olmuş olabilir

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, olayda istihbarat zafiyeti olmadığını ancak emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk olmuş olabileceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ANA ile saat 17.50'de ABD'ye gitti.

Washington'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Reyhanlı patlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Başbakanlık teftiş kuruluna yazılı talimat verdim'

Bir gazetecinin Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılara yönelik istihbarat zafiyeti olup olmadığına yönelik muhalefet partilerinden gelen söylemlere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Başbakan Erdoğan, "İstihbarat zaafı olduğu kanaatinde değilim. Gerek emniyet istihbarat gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımız bu tür bir hareketliliğin olduğunu yakalama noktasında olduğuna göre, demek ki burada bir ön bilgi alma durumu söz konusu" diye konuştu.

'Emniyet- MİT kopukluğu olabilir'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama burada emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz konusu olabilir. Buna yönelik olarak Başbakanlık Teftiş Kurulunu bu konuları araştırmak, ciddi manada bu işi ele almak üzere, nerede bir zaaf belirtisi varsa, nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini tereddütsüz yerine getiririz. Konuyla ilgili olarak da aynı şekilde İçişleri Bakanıma da söyledim. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu da bu konuda hemen adımlarını atmalı, Başbakanlık Teftiş Kurulu da bu konuda gerekli adımı atacaktır ve ben yazılı talimatımı Başbakanlık Teftiş Kuruluna şu anda vermiş bulunuyorum, bunu özellikle burada ifade etmek isterim."

MHP'nin çözüm süreciyle ilgili suç duyurusu

MHP'nin çözüm sürecine ilişkin kendisine, hükümet yetkililerine, kamu görevlilerine ve Akil İnsanlar Heyetindekiler hakkındaki suç duyurusuna ilişkin değerlendirilmesi sorulan Erdoğan, "Bunun yasal olup olmadığı veya bu tür bir attıkları adımdan netice alıp almayacakları bunlar beni çok ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

Bugüne kadar adımlarının hepsini hukuk devleti ilkeleri içinde attıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hukuk devletinin dışında hiçbir adım atmış değiliz. Onlar, Bahçeli'nin kendi geçmişinde olan şeyler olabilir veyahut da o yönetimin kendi anlayışı içerisinde buna benzer şeyler olabilir. Ama biz terörle mücadelede hangi adımı atmamız gerekiyorsa şu anda bu adımı atıyoruz. Terörle mücadeleye yönelik bugüne kadar ne ana muhalefetin ne yavru muhalefetin en ufak bir çözüm önerisi olmamıştır.

Şu anda biz bir çözümün peşindeyiz ve bu çözüm süreci içerisinde de attığımız adımları hukuk devletinin çerçevesi neyse o çizdiği çerçeve içerisinde atarız. Bunun dışına çıkmayız. Bu konuyla ilgili olarak da Bahçeli'nin bize vereceği hukuk dersi yoktur. Bu hükümet bunları gayet iyi bilir. Çizilen çerçeve neyse anayasamızda, yasalarımızda bunun gereğini aynen yerine getiriyoruz, yapmakta olduğumuz da budur."

Obama ile görüşme perşembe günü

Ziyaret sırasında gerek bölgedeki siyasi gelişmeleri gerekse iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kapsayan önemli başlıkları ele alacaklarını dile getiren Erdoğan, başta Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye ve Irak konusu olmak üzere Mısır, Libya, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ve diğer ülkelerle olan ilişkileri ABD ile hem model hem stratejik ortaklık bazında değerlendirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama ile 16 Mayıs Perşembe günü görüşeceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile iş adamlarının da katılımıyla öğle yemeğinde bir araya geleceğini anımsattı. Obama ile aynı akşam, dışişleri bakanları ve istihbarat sorumlularıyla yemekli bir görüşme yapacaklarını kaydeden Erdoğan, 17 Mayıs Cuma günü Brookings Enstitüsü'nde ve SETA tarafından düzenlenen konferansta konuşma yapacağını daha sonra da Kaliforniya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bütün bu çalışmalarda iş adamlarımızın orada yapacakları ikili görüşmeler, bu ikili görüşmelerle birlikte önümüzdeki döneme çok daha farklı bir heyecanla sıçrayalım istiyoruz.

Zira ABD-AB arasındaki bu ilişkiler ve bizim Sayın Başkan'a yazmış olduğumuz mektupla birlikte yeni bir dönemi birlikte organize etmeye yönelik adımlar, bunların hepsini görüşebileceğimiz bir ziyaret olacak. Dolayısıyla Amerika dönüşü de yeni yol haritamızı, bölge ülkeleriyle olsun geniş çerçevede AB üyesi ülkelerle olsun, onlarla da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu arada BM Güvenlik Konseyi (BMGK), buna yönelik de çalışmalarımızı bu seyahat sonrası tekrar bir gözden geçirerek BMGK'da neler yapabiliriz veya BM Genel Kurulu'na yönelik ne gibi bazı adımlar atabiliriz, oralarda bölgedeki gelişmeleri değerlendirme açısından... Tabii ki son Reyhanlı olayı, yine bizim değerlendirmede masadaki konulardan bir tanesi olacaktır."