Altıntaş: Reyhanlı'da yaralılara yardım etmeye çalışırken bıçaklandım!

Helin Alp/ ANKARA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırı sonrası yaralılara yardım etmek için olay yerine giden İHH gönüllüsü Ayhan Altıntaş, bir grup tarafından linç edilerek bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle sol ayak tendomları kopan Altıntaş, kaldırıldığı Gaziantep Primer Hastanesi’nde ameliyata alındı. 40 yaşındaki İHH gönüllüsü Altıntaş hastane odasından T24’e konuştu. Altıntaş, şunları söyledi:



“Yaralılara yardım etmek yerine linç etmeye çalıştılar'



Katliamın yapıldığı gün patlama sesini duyar duymaz olay yerine gittik. Yaklaşık 600-700 metre uzaklıkta bulunuyorduk. Binaların arasına girerek insanlara ulaşmaya çalıştık. Yıkılmış bir binadan bir kadın ve iki çocuğunu çıkarıp arabalara bindirerek hastaneye gönderdik. İnsanlar kanlar içindeydi. Sokak adeta yok olmuştu. Bu sırada sloganlar ve kadın çığlıklarını duyduk. Yaklaşık 15 kişilik grup yaralılara yardım etmek yerine sloganlar atarak Suriyeli bir kadınla çocuğunu linç etmeye çalışıyordu. Henüz itfaiye bile gelmemişti. Ortalık savaş alanı gibiydi. Ama bu insanlar Suriyelilere saldırıyordu.



'Linç edilmek istenen kadını korurken bıçaklandım'



İHH’den arkadaşlarımla kadını ve çocuklarını korumaya çalıştık. Kadına ve çocuklarına ‘bu olaylar sizin yüzünüzden başımıza geldi’, ‘defolun gidin’ diye bağırıyorlardı. Ellerinde soplar vardı. ‘Biz yardım gönüllüsüyüz, yapmayın’ diyerek araya girmeye çalıştık. Linç edilmeye çalışılan kadın ve çocuğunu korumaya çalışırken bıçaklandım. Sol ayağımın tendomları koptu ve gerisini hatırlamıyorum. Patlamanın olduğu yerde bankalar vardı. Onların kamera kayıtları incelenebilir.



'Emniyet bu grubun kim olduğunu biliyor'



Geçen hafta sokaklarda bir grup gösteriler yapıyor, ‘I love you Beşer’, ’Ne mutlu Türküm diyene’ şeklinde sloganlar atıyordu. Reyhanlı emniyeti bu kişilerin kim olduğunu biliyor. Patlamadan bir hafta önce ‘Suriyeliler Türk bayrağı yaktı’ diyerek bu kişilerin Suriyelilere saldırdığını biliyoruz. Bu grupların arasında MHP’li ve ülkücülerin de olduğu biliniyor. Emniyet, bunları açıklayabilir.



'Sığınmacılar savaşın tarafı değil'



Reyhanlı’ya gelen bu insanların çoğu kadın ve çocuklar. Onlar, asker değil, ellerinde silah yok. Sığınmacılar savaşın tarafı değil. Son zamanlarda Suriyelilerin korkudan evlerinden çıkamadığını biliyorduk. Hasta olanlara ilaç yardımı yapmak için evlerine gitmek zorunda kalıyorduk.



