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Reyhanlı saldırısında ihmali görülen tüm kamu görevlilerine soruşturma

Hatay'ın Reyhanlı İlçesin'de 51 kişinin hayatını kaybettiği bobalı saldırıyla ilgili soruşturma açıldı

20 Mayıs 2013 21:48

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusupatlama olayının meydana gelmesi öncesi ve sonrasında ihmali görülen tüm kamu görevlileri ile ilgili ayrıca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmıştır" ifadesine yer verildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs'ta saat 13.40 sıralarındaAtatürk Meydanı'nda ve yaklaşık 5 dakika sonra postane binası önünde 2 ayrıpatlama meydana geldiği hatırlatıldı.

Patlamalarda 51 kişinin hayatını kaybettiği, 222 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili soruşturma Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013/1597 soruşturma numarasıyla sürdürülmektedir. Ancak söz konusu patlama olayının meydana gelmesi öncesi ve sonrasında ihmali görülen tüm kamu görevlileri ile ilgili ayrıca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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