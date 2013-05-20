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Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili 6 zanlı Adana Adliyesi'ne getirildi

Daha önce adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 5 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı

20 Mayıs 2013 14:03

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı Adana Adliyesine getirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. Maddesiyle Yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere güvenlik önlemleri altında adliyeye alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 5 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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