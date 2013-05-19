Reyhanlı bombacılarını MİT takip ediyormuş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırı istihbaratını Hatay Emniyeti’nin "acil" ve "gizli" koduyla MİT’e bildirdiği, ancak MİT’ten "Biz takip ediyoruz, siz bırakın" cevabı verildiği öne sürüldü.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün, olaydan iki gün önce gelen ihbarı, resmi yazıyla Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bildirdiği, ancak MİT’in, “Grubu biz takip ediyoruz, siz bırakın” yanıtını verdiği öne sürüldü.



‘Acele’ kodlu bilgi



Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önceki gün, “Teşkilat, bugün zanlı olarak mahkemelere taşınan isimleri zaten takibe almıştı; Bu tip bazı eylemlerin olabileceğinden kuşkulanıyorlardı” açıklamasıyla boyutlanan “istihbarat zafiyeti” tartışması çerçevesinde yeni bilgiler günışığına çıktı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, El Muhaberat bağlantılı eylemden iki gün önce ihbarcı M.G.’nin Hatay Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü’ne yaptığı ihbarla harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü, istihbari bilgiyi aynı gün “gizli” ve “acele” kaydıyla MİT’in Hatay’daki bölge başkanlığına bildirdi.



Yazışmalar yapıldı



Bildirimin ardından MİT Hatay Bölge Başkanlığı’nın, Hatay Emniyeti’ne, adı geçen kişi ve grubu takip ettiklerini belirterek, emniyetin takibi bırakması yönünde görüş verdiği öne sürüldü. Buna karşın, Hatay Emniyeti’nin çalışmayı bırakmadığı ve başta Ankara olmak üzere bilgileri kendi birimleriyle paylaştığı, araçları bulmak için takibe başladığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün birimlerinin de Hatay Emniyeti ve MİT’le yazışmalar yaptığı öğrenildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “istihbarat zaafiyeti” iddialarıyla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu’na talimat verdiğini açıklamıştı.