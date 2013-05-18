Ankara'da Reyhanlı protestosuna polis sert müdahele etti

Anakara'da Reyhanlı patlamaları sebebiyle hükümeti protesto etmek isteyen Halkevleri mensubu bir grup Karanfil Sokak’ta protestosu yaptıkları esnada polis saldırısına uğradı. Polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan olaylarda 1 polis memuru ve 3 kişi yaralanırken, biber gazından çevredeki vatandaşlar da etkilendi. Kafasından yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Hafta sonu nedeniyle kalabalık olan olayların yaşandığı Karanfil Sokak’ta, biber gazından etkilenen vatandaşlar çevredeki işyerlerine sığınırken, esnaflar biber gazından etkilenenlere limon dağıttı.