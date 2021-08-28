"Toplu sözleşmede yüzde 1 şartı"na sert tepki: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hakkında soruşturma açılması istendi

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, 10 milyon kişiyi mağdur ettiğini iddia ettiği Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır imzalı habere göre, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için getirilen “yüzde 1” şartı ve az üyeli sendikalar için kullandığı “merdiven altı” sözleri nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Büro-İş Sendikası suç duyurusu dilekçesinde, bakanın “yasal dayanaktan yoksun, açıkça anayasaya aykırı eylem ve işlemi ile hizmet kolunda en az yüzde 1 düzeyinde örgütlenmemiş tüm kamu görevlileri sendikalarını fiilen ortadan kaldırdığı” belirtildi.

Dilekçede, “Bu şart 215 sendika, 2 milyon sendika üyesinin kazanımlarının ellerinden alınması anlamına gelmekle; sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına da açık bir darbedir” görüşü ifade edildi.

Dilekçede, 1950’li yıllardan itibaren başlayan sendikal hak ve örgütlenme mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir bakanının sendikalar hakkında bu şekilde beyanda bulunmadığı vurgulandı. Sendikaların demokratik sistemin “kılcal damarlarından” olduğuna işaret edilen dilekçede, “Sendikaların ‘merdiven altı yapı’ olarak ifade edilmesi; her şeyden önce haksızlık, söz konusu sendikalarda görev yapan kamu görevlileri bakımından da büyük bir utanç nedenidir. Sendika kurmak ve sendikaya üye olmak 4688 sayılı kanunda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı bir hak olup, tüm kamu görevlileri sendika kurma, sendikaya üye olma ve istifa etme hakkına sahiptir. Bu husus anayasal güvence altındadır” denildi.

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