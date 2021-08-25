1 milyon 800 bin memur toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayacak: "Yüzde 1 şartı" mahkemelik oluyor

Hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan toplu sözleşme kapsamında, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde 1 şartı, mahkemelik oluyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ile KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan düzenlemeyi yargıya götüreceklerini söyledi. Doç. Dr. Aziz Çelik de, "Yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyeleri cezalandırıldı" ifadesini kullandı.



İktidar ve Memur-Sen, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme masasından anlaşma ile kalkarken, 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde 1 şartı, sendikaların tepkisine neden oldu.



Detayları Resmi Gazete'de bugün yayımlanan toplu sözleşme kapsamında 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesinden, üye sayısı, hizmet kolundaki memurların yüzde 1'ini aşmayan sendikaların üyeleri faydalanamayacak.

"Eski toplu sözleşmelerde, ikramiyeden ayrımsız bütün sendika üyeleri yararlanıyordu"

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe dikkat çeken Doç. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplu sözleşme ikramiyesinde sendikal ayrımcılık! Bugün (25 Ağustos 2021) Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşmede Memur-Sen ve Hükümet yeni bir skandala imza attı. Yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyeleri cezalandırıldı. 23. maddeye göre toplu sözleşme ikramiyesinden sadece kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'den fazlasını üye kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri yararlanacak.



Böylece üye sayısı hizmet kolundaki memurların yüzde 1'ini aşmayan sendikaların üyeleri 2022'de 400 TL'ye çıkacak olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Eski toplu sözleşmelerde toplu sözleşme ikramiyesinden ayrımsız bütün sendika üyeleri yararlanıyordu.

Sendikal ayrımcılık yolunda ilk adım

Bu durumda üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinden küçük sendikalara üye binlerce memur yararlanamayacak. Böylece sendika tekeli teşvik edilirken, sendika seçme özgürlüğü toplu sözleşmeyle baltalanmış oldu. Memur-Sen toplu sözleşmeden sadece kendi üyelerinin yararlanmasını savunuyor. 6. dönem toplu sözleşmesiyle sendikal ayrımcılık yolunda ilk adım atılmış oldu.



Bu durum anayasanın eşitlik ilkesi ve sendika sendika seçme özgürlüğünü güvence altına alan hükümlerine aykırı. Toplu sözleşme ikramiyesi memurların sendika aidatlarını karşılama işlevi görüyor. Böylece küçük sendikalara üye memurlar istifaya zorlanmış olacak. Toplu sözleşme ikramiyesinden sendikal ayrımcılık nedeniyle yararlandırılmayan sendika üyeleri dava açmalıdır."

Sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldırıyor

200'e yakın sendikanın üye sayısının yüzde 1 barajının altında kaldığına dikkat çeken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, polis ve askerlerin de sendika üyesi olamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Yüzde 1 baraj konusunun en iyi niyetli yaklaşımla Çalışma Bakanının boşluğuna geldiğini düşünüyorum. Bu düzenleme Anayasaya göre yapılamaz. Sendikal ayrımcılığı getiriyor ve sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. 4688 sayılı Sendika Yasasına da aykırı.



Bu tür düzenlemeler yasa değişikliği ile yapılabilir, yasalar da Anayasaya ve ILO sözleşmesine aykırı olamaz. 939 bin civarında sendikasız kamu çalışanı var. Onlar da faydalanamayacak. Asıl amaç, bunları da zorlayarak hükümete yakın sendikalara üye yapmak. Hukuk kurulumuzu topluyoruz, düzenlemeyi yargıya götüreceğiz."

1 milyon 800 bin memur ikramiye alamayacak

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de, yaklaşık 1 milyon 800 bin memurun toplu sözleşme ikramiyesi alamayacağını belirterek, şunları söyledi: "1 milyon 600 bin sendika üyesi memur var, bunların da büyük bir kısmı düzenlemeden faydalanamayacak. Çalışma Bakanı, kendisi akademisyen, işçi sendikalarında çalışmış birisi. Bu düzenlemeye nasıl onay verdi anlamak mümkün değil. Sendikaları bilen bir bakan, 'merdiven altı' diye tabir kullanamaz, kullanmamalı.



Burada sendikal ayrımcılık yaratıyorlar ve sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldırıyorlar. Diğer sendikalarla da görüşüyoruz. En kısa sürede düzenlemeyi yargıya götüreceğiz. Ortaya çıkan durumu ILO'ya da rapor edeceğiz."