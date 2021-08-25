Birleşik Kamu-İş'ten toplu sözleşme ikramiyesine getirilen 'yüzde 1' şartına tepki: 2 milyon memur yararlanamayacak

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen’in imza attığı 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’yle üye sayısı yüzde 1’i geçemeyen sendikaların üyelerinin 400 liralık sözleşme ikramiyesinin dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Balık, “Bu ikramiyeden yararlanamayacak memur sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır” dedi.

Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, sendikalı memur sayısının yüzde 1’inden az üyesi bulunan sendikaların üyelerinin, 400 liralık sözleşme ikramiyesinden yaralanamayacağı belirtildi.

Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren Mehmet Balık, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in üye sayısı az sendikalar için "merdiven altı" sendika sözünü kınadığını belirterek şöyle konuştu:

“AKP’nin ve Memur-Sen’in tüccar kurnazlığı, yüzde 1 ayrımcılığıyla ortaya çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için ‘merdiven altı sendikalar’ ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Ayrıca Bakanı Bilgin, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da ‘iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını’ koyduklarını açıklamıştır. Bakan Bilgin’e Anayasa’yı ve uluslararası yasaları hatırlatıyoruz. Kişisel düşünlerini bir kenara bırakmasını tavsiye ediyoruz. Sözleşme bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sendikal ayrımcılık resmiyet kazanmıştır.

Birinci eleştiri noktası; Türkiye’de memur sendikaları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’na göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikayı merdiven altı veya gayri meşru sendikal anlayış olarak göstermek, mevcut yasaya aykırıdır. Bakan burada sendikalar arasında ayrım yapmakta, kamuda Memur-Sen ve Kamu- Sen sendikaları dışında hiçbir sendikayı dikkate almayacağını açıklamaktadır."

"Sözleşme yasasına aykırı"

Balık konuşmasına şöyle devam etti:

"İkinci eleştiri noktası; toplu sözleşme ikramiyesinden, yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi yararlanamayacak, hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Bu durumda, sendika üyesi olması yasaklanan memurlar (asker, polis vb.) ile yüzde 1 barajı nedeniyle bu ikramiyeden yararlanamayacak memur sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı, mevcut 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın 28. maddesine aykırıdır. 28. Madde, toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta, lakin yüzde 1 baraj şartı aranmamaktadır. Toplu sözleşmeye konulan bu hüküm, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu İLO sözleşmelerine aykırıdır.” (ANKA)