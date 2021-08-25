Sendikası yüzde 1 üye sayısını aşmayan memurlar 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesi alamayacak

Hükümet ile yetkili konfederasyon Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sözleşmeye göre; üye sayısı yüzde 1'i aşmayan sendikaların üyeleri, 400 liralık toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Bu durumu eleştiren Doç. Dr. Aziz Çelik, “Böylece sendika tekeli teşvik edilirken sendika seçme özgürlüğü, toplu sözleşmeyle baltalanmış oldu. Toplu sözleşme ikramiyesinden sendikal ayrımcılık nedeniyle yararlandırılmayan sendika üyeleri dava açmalıdır” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre; memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 ve enflasyon farkları; 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 ve enflasyon farkları oranında zam yapılacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında, memurlara toplu sözleşme ikramiyesi olarak 400 lira verileceği açıklandı ancak Resmi Gazete’de yayınlanan sözleşme metni, bütün memurların bundan yararlanamayacağını ortaya koydu. Sözleşmenin 23. maddesine göre; 400 liralık ikramiye, sadece üye sayısı toplam sendikalara üye memur sayısının yüzde 1’ini geçen sendikaların üyelerine verilecek.

Doç. Dr. Aziz Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, Memur- Sen’in imza attığı bu sözleşme hükmüne dava açılabileceğini açıkladı. Çelik, şunları kaydetti:

“Memur-Sen ve hükümet yeni bir skandala imza attı. Yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyeleri cezalandırıldı. 23. maddeye göre; toplu sözleşme ikramiyesinden, sadece kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'den fazlasını üye kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri yararlanacak."

"Sendika seçme özgürlüğüne aykırı"

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Böylece üye sayısı hizmet kolundaki memurların yüzde 1'ini aşmayan sendikaların üyeleri, 2022'de 400 liraya çıkacak olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Eski toplu sözleşmelerde, toplu sözleşme ikramiyesinden ayrımsız bütün sendika üyeleri yararlanıyordu. Bu durumda, üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinden küçük sendikalara üye binlerce memur yararlanamayacak. Böylece sendika tekeli teşvik edilirken sendika seçme özgürlüğü, toplu sözleşmeyle baltalanmış oldu. Memur-Sen, toplu sözleşmeden sadece kendi üyelerinin yararlanmasını savunuyor. 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’yle sendikal ayrımcılık yolunda ilk adım atılmış oldu. Bu durum, Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve sendika seçme özgürlüğünü güvence altına alan hükümlerine aykırı. Toplu sözleşme ikramiyesi, memurların sendika aidatlarını karşılama işlevi görüyor. Böylece küçük sendikalara üye memurlar istifaya zorlanmış olacak. Toplu sözleşme ikramiyesinden sendikal ayrımcılık nedeniyle yararlandırılmayan sendika üyeleri dava açmalıdır.”