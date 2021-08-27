Birleşik Kamu-İş: Toplu sözleşmenin yüzdelik zam pazarlığına indirgenmesi, bu hakkın öneminin kavranamadığını gösterir

Birleşik Kamu-İş; memur ve memur emeklerinin maaşları için belirlenen zam oranına Ankara’da düzenledikleri mitingle tepki gösterdi. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Yapılan sözleşmelerin ağırlıklı olarak yüzdelik zam pazarlığına indirgenmesi, toplu sözleşme hakkının önemi ve kapsamının yeterince kavranmadığını göstermektedir” denildi.

Birleşik Kamu-İş, bugün Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye tepki gösterdi. Memurlar “AKP’nin sefalet zammını, Memur Sen ve Kamu Sen’in satış sözleşmesini reddediyoruz” pankartı açtı, “AKP güdümlü sendikaya hayır” sloganları attı.

Birleşik Kamu iş üyeleri, simit tartışmalarına tepki olarak; açıklama öncesinde simit yedi ve çeşme suyu içti. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, şu açıklamayı yaptı:

“Kamu emekçilerinin ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik hakları ile ilgili ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanmasına rağmen, yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak yüzdelik zam pazarlığına indirgenmesi, toplu sözleşme hakkının önemi ve kapsamının yeterince kavranmadığını göstermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için 'Merdiven altı sendikalar' ifadelerini kullanmasını kınıyoruz. Ayrıca Bakan Bilgin’in, 'iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını' koyduklarını açıklamıştır. Bu ifadeleri patron ve sermaye ağzının pervasız şekilde kullanılması olarak değerlendiriyoruz.

Toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacak hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı mevcut ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasının 28. maddesine aykırıdır. 28. madde toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta lakin yüzde 1 baraj şartı aranmamaktadır. Toplu sözleşmeye konulan bu hüküm Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Türkiye’nin imzalamış olduğu İLO sözleşmelerine aykırıdır.

Kamu çalışanlarının en azından 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı yapılmasını talep ediyoruz.

Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır.

Üniversite mezunu tüm memurların ek göstergeleri 3.600’e çıkarılmalı, 6’ncı dereceye inen tüm kamu çalışanlarına ek gösterge verilmelidir.

Kamu çalışanlarına yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.” (ANKA)